WRC: Mais de 90 inscrições no Rali de Monte Carlo

Os organizadores do Rali de Monte Carlo, o Automobile Club de Monaco, receberam mais de 90 inscrições para a primeira prova do Campeonato Mundial de Ralis (WRC) de 2021.

As inscrições fecharam ontem e o Automobile Club de Monaco recebeu inscrições da Hyundai, Toyota Gazoo Racing e M-Sport para competir na categoria do WRC. Na Hyundai, Ott Tänak, Thierry Neuville e Dani Sordo vão estar nos i20s. Na Toyota, Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä e Takamoto Katsuta vão estar presentes no histórico rali. A M-Sport Ford também inscreveu dois carros, mas só para janeiro se deverá saber que irá estar aos comandos dos Fiesta WRC. Pierre-Louis Loubet deve entrar na categoria WRC com um Hyundai i20 Coupé WRC privado.

Em termos de WRC2, Andreas Mikkelsen e Marco Bulacia estão a bordo dos Skoda Fabia, enquanto Sean Johnston e Eric Camilli seguem com os Citroën C3 Rally2. Na Hyundai, a novidade é Oliver Solberg, que toma o lugar de Nikolay Gryazin no carro sul coreano. Gryazin vai assim ao Monte Carlo com um Volkswagen Polo GTI R5. A M-Sport Ford também colocou uma inscrição no WRC2, mas tal como no WRC, ainda não há dupla confirmada.

No WRC3, Kevin Abbring regressa num Polo GTI R5, enquanto o antigo campeão do Junior WRC Tom Williams vai estar num Fiesta. Em termos de Skoda, no WRC3, Fabrizio Arengi Bentivoglio, Cedric De Cecco, Cedric Cherain, Johannes Keferböck e Miguel Diaz Aboitiz são os inscritos. Nicolas Ciamin e Giacomo Ernesto Ogliari estarão a bordo do Citroën C3.

A lista de inscritos completa será conhecida a 11 de janeiro. Os organizadores também já mudaram o itinerário devido à COVID-19. Na quinta-feira, os troços da tarde começam mais cedo. O shakedown de quinta-feira, na cidade de Gap, também foi retirado do programa.