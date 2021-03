WRC: Mads Ostberg de volta no rali da Croácia

Os adeptos do WRC vão ganhar com a presença de Mads Ostberg, nos troços, mas vão perder imenso com a sua falta no WRC All Live, pois ali tem realizado comentários de um nível que devia ser bitola no WRC.

O piloto norueguês está de regresso no Rali da Croácia, o que confirmou durante o fim-de-semana do Rali Ártico Finlândia. Provavelmente conduzirá o Citroën C3 Rally2, mas isso não foi revelado. Entretanto, Ostberg inicia este mês o campeonato húngaro, onde vai competir nas oito provas