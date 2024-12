WRC: M-Sport volta ao seu papel de formar pilotos

Como se percebe, com uma formação jovem e arrojada, a M-Sport dificilmente vai, sequer, surgir no pódio na próxima temporada, mas talvez seja a transição que Malcolm Wilson precisa para novo arranque em 2027…

Agora é a vez de Josh McErlean, que aos 25 anos, tem uma boa oportunidade de despontar e seguir o caminho de Kris Meeke e Craig Breen. Segundo o chefe da equipa, Richard Millener: “2025 será um desafio enorme, mas também uma chance única para eles mostrarem ao mundo que têm o que é preciso para se destacar no topo do WRC”, disse Millener destacando o papel da M-Sport de lançar novos talentos para os ralis.

É mais um nome a juntar aos muitos que a M-Sport tem lançado para a ribalta desde que a Ford abandonou o seu cariz oficial em 2012: Mads Ostberg, Elfyn Evans, Ott Tanak, Eric Camilli, Teemu Suninen, Pontus Tidemand, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux, Pierre-Louis Loubet, uns com sucesso, outros com dinheiro, mas pouco ou nenhum sucesso.

A M-Sport surpreendeu com a nova dupla para 2025. Depois da confirmação de Gregoire Munster, o que já era esperado, a surpresa do lado da M-Sport surgiu com o anúncio do irlandês Josh McErlean, que fará a sua estreia na categoria principal do Mundial de Ralis.

