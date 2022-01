WRC, M-Sport: “ver todo o trabalho duro a ser recompensado” | AutoSport

Como se pode calcular, na M-Sport Ford os seus responsáveis, Malcolm Wilson (Diretor Geral) e Richard Millener (Chefe de Equipa) estão nas nuvens, também porque lhes saiu um bom peso dos ombros, já que ficou provado que todo o trabalho que tiveram até aqui, especialmente neste último ano, deu frutos. É lógico que isto é só o começo, há um longo campeonato pela frente, mas para já ficou a certeza que, pelo menos, carro para competir têm: “Foi um evento incrível. Toda a gente vir aqui com carros novos e vencermos na última especial é fantástico”, começou por dizer Malcolm Wilson, que prosseguiu: “novos regulamentos, nova tecnologia, híbridos, e ver competição tão equilibrada é incrível, quase inacreditável, “ disse Wilson, que falou depois do orgulho que tem no trabalho da equipa: “Não conseguem imaginar o esforço e o cometimento destes rapazes, são eles que merecem este triunfo, por fazer este carro como é, o suporte de todos, a Ford Performance nos Estados Unidos.

Toda a gente sabe que nos concentramos neste carro, e eu estava confiante desde o primeiro dia que vi o carro a andar, que iríamos ter um carro vencedor nas mãos, e a combinação de conseguir ter o Sébastien Loeb no carro foi incrível.

Vê-lo assumir a liderança do rali no segundo dia foi muito emocional, ver todo o trabalho duro a ser recompensado.

Mesmo que não ganhássemos sabíamos os progressos que tínhamos feito, mas ganhar foi incrível.

É a minha vida, isto significa tanto para mim, é óbvio que havia a pressão dos recordes que temos quando estreamos um carro, e também por isso estou aliviado. É uma tradição importante.

Para além disso também é importante o facto de todos os pilotos se terem mostrado competitivos, o Craig fez um grande trabalho, ficou atrás dos dois Seb que todos sabemos, não vão fazer todo o campeonato, era crucial para nós começarmos bem aqui, em bom estilo, de resto a equipa tem know how e experiência pelo que penso que estamos numa boa posição.

Ah, e ainda podemos ter o Seb Loeb mais alguns eventos, não sabemos ainda…”, concluiu

Richard Millener afina pelo mesmo diapasão: “É incrível o que sucedeu, muito drama, incerteza até final, faço um parêntesis para dizer que tenho pena do que aconteceu ao Seb, mas é assim mesmo e fazer isto com o Séb Loeb, com o carro novo, é fantástico. Fazê-lo aqui no Monte Carlo é incrível” , começou por dizer Richard Millener, que falou sobre a travessia do deserto do ano passado: “fizemos alguns bons troços o ano passado, mas sabíamos que vencer seria muito difícil.

Por isso colocámos o foco todo em 2022, mesmo antes do começo do ano passado. Os engenheiros, a equipa de design trabalharam muito para estar onde estamos, com os testes, mas chegámos aqui sem saber como iríamos estar, é um resultado de sonho. O Craig (Breen) trabalhou muito para estar no pódio, o Séb Loeb quis provar que ainda é competitivo, e podia ganhar, e mais uma vez provou que provavelmente é o melhor piloto de sempre nos ralis”

“Como sabem eu olho para os ralis também como um adepto, porque gosto muito, e ver que depois de 300 Km eles chegam ao último troço com tudo por decidir é fantástico. O Seb (Ogier) teve azar com a falsa partida, porque ele fez um tempo incrível, é fantástico ver como este desporto pode ser, como as ‘storylines’ se desenrolam, para mim é das melhores coisas do mundo estar envolvido nisto. Estou realmente feliz. Às vezes acontece a uns, outras a outros, todos mereciam vencer e todos fizeram um trabalho fantástico, Quase nem dá para descrever a sensação” disse Millener.