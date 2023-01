WRC: M-Sport testa para o Rali de Monte Carlo | AutoSport

Os regulamentos da FIA mudaram no que aos testes do Mundial de Ralis diz respeito e por isso só agora se começam a ver equipas a testar para o Rali de Monte Carlo. A primeira delas foi a M-Sport, que foi para Gap, terra de Sébastien Ogier, testar para a prova monegasca que tem a grande maioria dos seus troços bem longe do Mónaco.

Pierre-Louis Loubet e o novo recruta da equipa, Ott Tänak já testaram, outras equipas se seguirão nos próximos dias. Dentro de duas semanas, estaremos muito perto de saber quem vence o Rali de Monte Carlo.