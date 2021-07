WRC: M-Sport sem pressa de escolher line up | AutoSport

Richard Millener, diretor da M-Sport revelou que a sua equipa não tem pressa de escolher o line up de pilotos para 2022, ainda que admita que quanto mais depressa melhor, pois dessa forma terão mais tempo para se adaptar à nova máquina de 2022: “Temos muitas opções mas não temos pressa. Mentiria se dissesse que não falamos com vários pilotos, mas temos as nossas opções em aberto” começou por dizer Millener, revelando ainda que os três pilotos da equipa, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux e Teemu Suninen têm “muitos ralis pela frente para mostrar o que valem”.

Na verdade, a M-Sport vai ter que encontrar um equilíbrio entre performance e dinheiro, pelo que não nos admiramos se escolherem entre Andreas Mikkelsen, Cragi Breen e Esapekka Lappi, um deles, julgamos que dos que estão, Adrien Fourmaux estará já na frente de Teemu Suninen, ainda que tal como Millener disse “há muitos ralis para mostrar o que valem” e por fim, pensamos que vai haver um terceiro carro para Gus Greensmith, que se não metesse dinheiro na equipa, não teria lugar: “Esperamos resolver tudo mais cedo que tarde, mas não há pressa. Para já não estamos em posição de anunciar o que quer que seja”, disse.