WRC, M-Sport/Richard Millener: “a equipa está feliz por lhe ter dado um carro capaz de ganhar” | AutoSport

Como se pode calcular toda a equipa M-Sport entrou em êxtase por mais este triunfo, novamente na estreia de um novo carro.

Richard, quão orgulhoso te sentes do que a M-Sport conseguiu?

“Não o posso pôr em palavras. Tem sido difícil nas últimas épocas em que soubemos que iríamos colocar tudo neste ano, e agora temos um ‘pacote’ muito competitivo, porque toda a equipa tem trabalhado incrivelmente e arduamente.

Isto está na linha da frente do que queremos fazer, tivemos as complicações inerente de competir no ano passado, mas sabíamos que podíamos obter estes resultados. Todos trabalharam tão arduamente até e durante o Natal para preparar os carros. Acabámos por conseguir juntar uma equipa fantástica, grandes pilotos e um resultado com que só podíamos sonhar.”

Dois ‘Seb’, só um podia ganhar, foi o vosso…

“É obviamente muito infeliz ver o que aconteceu ao Seb Ogier, mas em termos do rali não podíamos pedir um melhor começo. Estes tempos têm sido tão emocionantes de assistir, estou apenas contente pelo Seb Loeb ter seguido o nosso caminho. É uma sensação muito agradável.”

Como foram estes troços finais?

“Bastante tensos. Tivemos o melhor que podíamos esperar na luta naquele último troço. Não tendo trabalhado com Seb antes… ele era alguém que eu tinha idolatrado quando comecei, por isso é um pouco surrealista trabalhar com ele na mesma equipa. Não há nada que eu possa dizer para o ajudar, ele tem experiência suficiente.

É um prazer tê-lo a trabalhar connosco e toda a equipa está muito feliz por lhe dar o carro capaz de ganhar o evento.

Isto é algo que viverá para sempre na história da M-Sport. Sei que o Malcolm (Wilson) pôs tudo em jogo para nos preparar e trabalhou arduamente para que isto acontecesse. É algo com que estamos muito felizes. Agora podemos relaxar durante alguns dias antes de nos prepararmos para a Suécia.”

O trabalho prossegue…

“Há um pequeno problema num dos carros (ndr, Adrien Fourmaux) com alguns painéis danificados para resolver.

Agora mudamos para terra/neve e não falta muito até à Suécia. Neste momento, toda a equipa merece desfrutar do que alcançámos. É ótimo mostrar o que podemos alcançar, sabíamos que o conseguíamos fazer. Este é um resultado fantástico.”

Será que o Sebastien Loeb vai voltar?

“Para já não sei. Sempre foi claro que por agora é um rali. Queríamos vir aqui para confirmar as nossas ideias sobre o carro e a equipa. Aconteça o que acontecer, sabemos que só tivemos uma oportunidade do fazer, e já o fizemos. Foi muito bom conseguir isto.”