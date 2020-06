WRC: M-Sport realiza dia de filmagens com Fiesta WRC

A M-Sport vai colocar na estrada um Ford Fiesta WRC pela primeira vez desde que a proibição de testes da FIA foi levantada no mês passado.

Como parte de um dia de filmagens para o Motorsport UK, a M-Sport vai fornecer um carro de ralis e um piloto a ser, segundo o dirtfish.com, Matthew Wilson, antigo piloto do WRC e filho de Malcolm Wilson.

como parte de um dia de filmagens para o Motorsport UK, uma vez que o órgão dirigente procura definir orientações para o regresso dos ralis no Reino Unido.

Enquanto as equipas rivais no WRC, Hyundai e Toyota, têm estado ocupadas com testes na Finlândia, a M-Sport ainda não realizou nenhum dia de testes com os suas Fiesta WRC.