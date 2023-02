WRC: M-Sport quer bem melhor na neve e gelo do Rali da Suécia | AutoSport

Depois duma prova ‘morna’ no arranque da temporada no Monte Carlo a M-Sport Ford World Rally Team quer causar outra impressão no Rali da Suécia. Depois de reclamar a vitória no evento de 2019, Ott Tänak é em teoria um dos favoritos ao triunfo no Rali da Suécia, costuma andar bem nos ralis de inverno, foi aí que reclamou o seu primeiro dos três pódios na Suécia, bem como a sua primeira vitória em troços, e agora o estónio preparou-se para o Rali da Suécia ao disputar o Otepää Talveralli este fim-de-semana na sua Estónia natal.

Após um teste pré-evento bem sucedido em Östersund na semana passada, Tänak pretende tirar partido do tempo que passou no Puma.

Após um início louvável da temporada, Pierre-Louis Loubet prepara-se para um desafio muito diferente na Suécia. Com experiência limitada em neve e gelo, o jovem francês vai concentrar-se em adquirir conhecimentos e experiência na prova, e deverá pedir muitos conselhos a Tanak.