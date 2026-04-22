WRC, M-Sport nas Canárias: risco e oportunidade nas Canárias

A M-Sport Ford World Rally Team desloca-se ao Rally Islas Canárias com dois habituais Puma Rally1 na luta e confiança reforçada após os progressos mostrados na Croácia, onde Jon Armstrong confirmou ritmo de asfalto suficiente para rivalizar com equipas de maior dimensão. Os resultados foram maus, mas quando os carros andaram sem problemas, as prestações foram prometedoras, especialmente do lado de Jon Armstrong.

Gran Canaria é uma das mais exigentes e específicas provas do calendário — estradas rápidas e fluidas, com elevados níveis de aderência, mas onde o nevoeiro nas zonas de altitude e a ameaça de chuva podem inverter a hierarquia sem aviso. O chefe de equipa Richard Millener não escondeu a ambição, mas também não ignorou o risco: “As estradas são rápidas e fluidas, mas o nevoeiro e a humidade podem apanhar-te desprevenido se não estiveres em cima disso desde o primeiro momento.”

Para Millener, a Croácia deixou matéria útil. “Temos um bom conjunto de conhecimentos da Croácia em que nos apoiar. Jon mostrou um andamento muito impressionante em asfalto, e com as três equipas a terem experiência destas especiais, estamos numa posição forte para lutar por um resultado sólido.”

Armstrong mira o top cinco

Jon Armstrong chega com o aval do desempenho de domingo na Croácia, onde a equipa testou ajustes de afinação que o piloto irlandês quer agora confirmar. A experiência acumulada em Gran Canaria através do ERC é também um ativo: “As estradas são muito mais parecidas com uma pista de corrida, e gerir as temperaturas dos pneus e dos travões será crucial”, afirmou, apontando diretamente à luta pelo top cinco.

Armstrong reconhece, porém, que o rali tem as suas armadilhas. “A pressão do trânsito nos reconhecimentos, com toda a afluência turística na zona, torna difícil manter tudo alinhado”, disse o irlandês, que regista um oitavo lugar na edição ERC de 2024 como melhor resultado pessoal na prova.

McErlean quer continuidade de processo

Josh McErlean, décimo-quinto na Croácia, abordou as Canárias com foco no processo mais do que no resultado imediato. “Fizemos progressos sólidos recentemente, e o foco está em continuar essa evolução — sentirmo-nos confortáveis cedo e juntar um fim de semana limpo e consistente”, sublinhou o norirlandês, que terminou em décimo no ano passado antes de abandonar no domingo da manhã.

O historial recente da M-Sport nas Canárias é, portanto, misto: há experiência, há ritmo em crescimento, mas também há memórias de fins de semana interrompidos antes do tempo. Nesta 50ª edição do rali e quinta ronda do WRC, a equipa britânica entrará em pista com a ambição de transformar os passos dados nas últimas provas num resultado que justifique o progresso demonstrado em asfalto desde o início da época.