WRC: M-Sport nada contente com Adrien Fourmaux | AutoSport

Como se pode calcular, Richard Millener, Chefe de Equipa da M-Sport, e logicamente o Diretor Geral, Malcolm Wilson, não ficou nada contente com o acidente de Adrien Fourmaux, não poupando palavras um pouco duras para o seu piloto. Começou por dizer que não vale a pena falar muito “porque ele sabe como nos sentimos”, dizendo depois que o francês “tem de meter na cabeça que por vezes é preciso uma abordagem comedida e não andar a fundo onde não se tem muita experiência”, disse Millener, acrescentando que isso coloca pressão em Craig Breen e Sébastien Loeb, os outros dois nomeados para somar pontos no Rali de Monte Carlo. Gus Greensmith disse logo no início do rali: “não estou nomeado para pontuar, por isso posso-me divertir mais…” Desta forma, provavelmente a equipa vai pedir a Craig Breen que assegure pontos, pois Sébastien Loeb está na luta pelo triunfo e não faz sentido dizer-lhe para tirar o pé e garantir pontos.