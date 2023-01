WRC, M-Sport, Malcolm Wilson: “O Ott (Tanak) fez uma prova inteligente…” | AutoSport

Esperava-se um pouco mais de Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally 1) mas já se percebeu que o estónio precisa de tempo para se adaptar ao carro e trabalhar nele com a equipa. Para além disso, alguns problemas mecânicos, com a direção assistida, levaram a que não conseguisse fazer melhor, por isso manteve-se sem grandes ondas no quinto posto desde que para aí caiu na PE10 por troca com Elfyn Evans.

Cedo começaram a perder mais que o esperado, tinha passado o shakedown a testar afinações bem diferentes de modo a perceber melhor o carro, o mais rapidamente possível. Era terceiro no fim do 1º dia, logo a seguir caiu para a quinta posição, mas depressa recuperaram para o quarto lugar, e só cederam a Evans, aquando dos problemas com a direção assistida no seu Ford Puma Rally1, gerindo depois a avaria que era intermitente.

Tudo isto condicionou o seu andamento, e é um mau sinal por parte da M-Sport/Ford ter problemas com os dois carros logo na primeira prova. Vamos ver se tudo estabiliza de modo a perceber até onde pode ir Tanak.

Seja como for, a equipa gostou do seu top5. O director executivo da M-Sport, Malcolm Wilson, fez eco desses sentimentos, dizendo: “Ott fez uma prova inteligente”. Sabemos que temos trabalho a fazer, mas o que me agrada é que ele não vem dizer à equipa que precisamos de mais potência. Muito do que temos de fazer são coisas de preparação”.

Já o chefe de equipa, Richard Millener também elogiou esse esforço: “A Power Stage foi um grande sinal do potencial que está para vir”, disse Millener. “Claro que teria sido bom ter conseguido um pódio, mas não era para ser. Podemos estar muito satisfeitos com o feedback e o desempenho que vimos aqui”.

O foco de Tänak muda agora para o seu teste pré-Suécia, antes da segunda ronda. O estónio irá disputar o Rally Otepää em preparação para o evento baseado em Umeå.