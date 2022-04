WRC: M-Sport longe do que ‘prometeu’ no Rali de Monte Carlo | AutoSport

Depois da ‘enorme’ pontuação no Rali de Monte Carlo, 42 pontos, a M-Sport/Ford World Rally Team somou bem menos em dois ralis, Suécia e Croácia, que juntas, ainda ficam a boa distância do que foi conseguido na primeira prova.

Depois de ter colocado dois carros no pódio em Monte Carlo, o melhor que a M-Sport conseguiu na Suécia foi um quinto lugar de Gus Greensmith, e agora um quarto lugar de Craig Breen num dos eventos asfálticos mais complicados dos últimos anos.

Não era isto o esperado para M-Sport Ford depois do que viu do Ford Puma Rally1 em Monte Carlo.

É verdade que as fortes chuvas e baixas temperaturas criaram algumas condições de estrada totalmente excecionais, mas foi igual para todos e sem grandes problemas, Breen ficou a mais de três minutos do vencedor e do segundo classificado.

Para Craig Breen: “Obviamente, o tempo tornou-o um fim-de-semana incrivelmente difícil, mas nós conseguimos passar tudo. O Paul e eu aprendemos muito, além de termos conseguido obter alguns pontos na Power Stage. Infelizmente, um pequeno erro na escolha dos pneus no domingo de manhã talvez nos tenha excluído de um lugar no pódio, mas tirando isso, temos de estar satisfeitos”.

Já Rich Millener, Chefe de Equipa: “Penso que devemos estar satisfeitos com alguns elementos do nosso fim-de-semana. Craig tem outro final forte ao vê-lo subir para terceiro no campeonato de pilotos, mas os furos tanto para Gus como para Pierre tornaram-nos incapazes de mostrar o verdadeiro potencial da sua velocidade. Este fim-de-semana viu as tripulações enfrentarem algumas das condições mais loucas da WRC durante muito tempo, por isso penso que conseguir pontos é importante para nós como equipa. Todos sabemos que precisamos de melhorar em Portugal, mas penso que é um evento que todos os nossos pilotos gostam, por isso…”