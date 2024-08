WRC: M-Sport lança série documental no YouTube

A M-Sport Ford World Rally Team e a WRC Promoter estão a lançar uma nova série documental online de seis episódios intitulada “More than Machine”, que oferece um olhar aprofundado sobre as realidades da gestão de uma equipa de topo do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA.

Produzida pela Superlative Films em parceria com a SafetyCulture, a série segue pilotos, engenheiros e membros da equipa, tanto nos bastidores dos eventos do WRC como na base da equipa em Cumbria, no Reino Unido.

O primeiro episódio, com estreia a 22 de agosto, cobre a terceira ronda da temporada de 2024 do WRC no Quénia, destacando o segundo pódio da carreira de Adrien Fourmaux e os esforços de Grégoire Munster para igualar o desempenho do seu colega de equipa.

A série explorará as carreiras e os desafios enfrentados pelos pilotos, bem como a dinâmica e as histórias de toda a equipa M-Sport. A série documental enfatiza os temas do trabalho de equipa, aprendizagem e aventura, com todos os episódios disponíveis no canal do WRC no YouTube.

Malcolm Wilson OBE, Diretor-Geral da M-Sport, afirmou:

“Estou muito orgulhoso por ver a criação desta série perspicaz sobre o que é preciso para ser uma Equipa Mundial de Ralis. Mostrar o trabalho árduo e a tenacidade da equipa, bem como apresentar algumas das personagens que temos, é um prazer de ver.

“Até agora, o WRC não tinha aprofundado as histórias das pessoas que fazem a operação funcionar, por isso ter a oportunidade de as mostrar a um público global é algo muito especial. Espero que todos gostem de ver as nossas viagens no WRC tanto quanto nós gostámos de trabalhar com a equipa de produção.”

Richard Millener, Chefe de Equipa da M-Sport Ford World Rally Team, disse:

“Temos muita sorte em ter esta oportunidade de contar todas as histórias incríveis por detrás da nossa fantástica equipa. Nos ralis, há tanta coisa que acontece nos bastidores, no parque de assistência, que os fãs não chegam a ver, e acredito que esta série vai contribuir muito para aproximar ainda mais as pessoas do desporto.”

“Estamos apenas a arranhar a superfície, mas ao contarmos estas histórias e ao conhecermos as pessoas que conduzem os carros e fazem o rali acontecer, estamos a abrir-nos a uma base de fãs ainda maior. Há histórias reais e humanas para contar aqui, e estou muito satisfeito por podermos documentá-las.”

Adrien Fourmaux, piloto da M-Sport Ford World Rally Team, afirmou:

“Esta série é algo de novo nos ralis, em que as pessoas podem ver muito mais do que aquilo que normalmente veem na televisão. O documentário segue de perto as equipas, dá uma visão interna de ser um piloto e gerir uma equipa, o que proporciona uma visão fascinante do mundo dos ralis.”

Grégoire Munster, piloto da M-Sport Ford World Rally Team, afirmou:

“Vai ser uma história única, que explora o que é fazer parte de uma equipa lendária do desporto automóvel. É uma série imersiva em que os telespectadores vão sentir o que somos enquanto equipa e as armadilhas do rali”.