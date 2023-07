WRC: M-Sport já desconfiava: “não importa se mudámos o motor antes ou depois do shakedown, a penalização existiria na mesma” | AutoSport

Ott Tänak teria sido penalizado independentemente de a M-Sport Ford ter mudado o motor do seu Puma antes ou depois do shakedown do Rali da Estónia, revelou o chefe de equipa Richard Millener.

De acordo com os regulamentos da FIA, o piloto estónio foi penalizado com cinco minutos antes do início do rali, quando a equipa M-Sport Ford efetuou uma mudança de motor após o shakedown da manhã de quinta-feira.

Algumas fontes sugeriram que a equipa britânica já tinha conhecimento de um potencial problema na quarta-feira passada e, embora Richard Millener tenha confirmado que isso era verdade, explicou que a substituição do motor um dia antes não teria tido qualquer efeito no resultado final: “Penso que houve um pequeno mal-entendido por parte de algumas pessoas que leram os comentários,” disse Millener ao WRC.com. “Sim, houve algumas coisas que notámos depois das verificações técnicas [na quarta-feira] que potencialmente nos preocuparam, por isso passámos o dia inteiro a verificar e a mudar tudo o que podíamos para garantir que tudo estava coberto: “Em última análise, o potencial problema foi detectado após as verificações técnicas, por isso não importa se mudámos o motor antes ou depois do shakedown – a penalização existiria na mesma. Não fazia sentido mudar antes e sem perceber se iria partir ou não.

A estratégia foi sempre ir para o shakedown para ver o que acontecia, porque não estávamos ali sentados a dizer “há aqui um problema a 100 por cento”. Fomos para o shakedown e, ok, isso provou que precisávamos de mudar, mas nunca houve qualquer discussão sobre não mudar o motor por causa do custo ou algo do género,” disse.

Millener acrescentou que, embora Tänak soubesse de um potencial problema antes de começar o shakedown, só foi informado na quinta-feira de manhã para não causar stress desnecessário nos seus preparativos antes do evento: “Não o informámos na véspera [do shakedown] porque ele estava nos reconhecimento e a tirar as suas notas e não é preciso aumentar a pressão sobre ele quando estamos a trabalhar para ver o que podemos fazer.

“Penso que a comunicação na equipa é forte entre todos, mas há um momento e um lugar para informar as pessoas sobre o que se está a passar. Não vale a pena criar ansiedade desnecessária em alguém quando nós próprios não temos 100% de certeza de que há um problema ou não.”

Tänak venceu seis troços especiais do Rali da Estónia e terminou a prova do Báltico em oitavo lugar da geral. Teria terminado em quinto lugar da geral sem a penalização de tempo.