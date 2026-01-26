WRC: M-Sport Ford termina série histórica de 24 anos, ao não pontuar em Monte Carlo

A M-Sport Ford viu os seus três carros Rally1 ficarem pelo caminho no derradeiro dia do Rali de Monte Carlo, pondo fim a uma impressionante série de 231 provas consecutivas a pontuar para construtores no Mundial de Ralis (WRC), iniciada em 2002. Num fim de semana marcado pelas condições meteorológicas mais extremas da última década, no Monte Carlo, com neve, gelo e lama a ditar o andamento, a equipa somou desempenhos promissores mas sucumbiu a incidentes mecânicos e colisões na manhã de domingo.

Domingo amargo apaga pontos altos do fim de semana

O Rali de Monte Carlo 2026 confirmou o estatuto de prova mais exigente do calendário WRC. Com neve profunda, slush traiçoeiro e múltiplos parques de assistência, o evento desafiou pilotos de todos os níveis de experiência. Jon Armstrong destacou-se na estreia em Rally1 com confiança notável, atingindo o terceiro lugar geral em momento inicial e rivalizando com máquinas Rally1 de pilotos ‘estabelecidos’. O companheiro Josh McErlean batalhou dificuldades contínuas, enquanto Grégoire Munster abraçou as condições extremas num Puma Rally1 adicional.

O domingo trouxe uma reviravolta dramática. Munster abandonou na ligação antes da primeira especial por avaria mecânica. Na SS16, McErlean perdeu a dianteira em neve molhada e colidiu com os rails a poucas curvas do fim, danificando gravemente a suspensão dianteira esquerda. Conseguiu chegar à meta mas teve de parar. Minutos depois, Armstrong perdeu o controlo na neve molhada aos 0,7 km, colidindo com uma rocha que destruiu a suspensão e impediu um resultado de sonho.

Fim de 24 anos de história para a M-Sport

O abandono dos três Puma Rally1 encerrou uma das maiores façanhas da história do WRC: 24 anos consecutivos a pontuar para construtores, desde a terceira posição de Carlos Sainz no Monte Carlo de 2002 com o Ford Focus WRC. Ao final da época 2025, a série atingia 231 provas ininterruptas — um registo que simbolizava a resiliência da M-Sport e da Ford no Mundial.

Destaques da Rally3 e Jürgenson compensam deceção

Apesar da deceção Rally1, a M-Sport celebrou outros resultados. Matteo Fontana fez história na Rally3 com dois triunfos absolutos em especiais e liderança no “Super Sunday” ao volante de um Fiesta — demonstração do potencial da categoria. Romet Jürgenson também impressionou na sua primeira presença em Monte Carlo.

Millener destaca dificuldade única e futuro promissor

Richard Millener, diretor de equipa da M-Sport Ford, comentou: “Rallye Monte-Carlo foi um enorme desafio, com um dos formatos mais duros do calendário, múltiplos parques de assistência, dias longos e condições meteorológicas incrivelmente difíceis. Embora domingo tenha sido uma grande deceção e nenhum dos nossos três Rally1 tenha chegado ao fim, houve ainda muitos pontos positivos — principalmente a estreia excepcional em WRC de Jon e Shane.

“Chegando a ocupar o terceiro lugar geral e rivalizando consistentemente, e até batendo, concorrentes Rally1 estabelecidos, anunciaram verdadeiramente a sua chegada a este nível, e estou ansioso pelo resto da temporada.

“Houve também grandes prestações de Romet Jürgenson na sua primeira Monte-Carlo, e um resultado histórico em Rally3 de Matteo Fontana, que conquistou duas vitórias absolutas em especiais e liderou o Super Sunday num Fiesta — uma fantástica montra da categoria Rally3.

“Lamentavelmente, o nosso registo consecutivo de pontuação para construtores, iniciado aqui em Monte-Carlo em 2002, chegou ao fim. Embora seja uma pena enorme, podemos estar incrivelmente orgulhosos de o termos mantido vivo durante 24 anos e do legado que representa para a Ford e a M-Sport.

“Temos agora uma curta pausa bem merecida antes da Suécia, e gostaria de agradecer a todos na equipa que trabalharam tão arduamente para nos levar através de um evento incrivelmente exigente.”

Millener acrescentou ainda: “Foi um Monte Carlo como já não víamos há um bom número de anos. Nós próprios, na equipa, nem nos conseguíamos lembrar de quando tínhamos visto condições como estas pela última vez. Por isso, cada dia foi um novo desafio e acho que tivemos todos os tipos de condições meteorológicas que se pode pedir: desde neve derretida, neve, chuva, granizo, lama e até um pouco de asfalto seco pelo meio. Foi incrível de assistir.”