WRC: M-Sport/Ford quer dar a volta ao ‘texto’ | AutoSport

Depois do que se passou em 2022, Malcolm Wilson apostou as fichas todas em Ott Tanak e quase de certeza teremos a M-Sport/Ford a lutar por vitórias e eventualmente o título de pilotos em 2023. O de construtores, não, porque Pierre Louis Loubet ainda está muito ‘verde’ para ajudar o que provavelmente vai ser preciso para esse feito.

Depois de terem entrado 2022 a vencer no Monte Carlo, este ano, sem Sébastien Loeb, mas Ott Tanak as esperanças são fundadas.

Após um teste pré-evento bem sucedido na região de Gap, as equipas da M-Sport estão prontas para iniciar a ação que se estende por quatro dias e cobre um total de 325 quilómetros competitivos.

A equipa irá recordar o resultado ‘conto de fadas’ do ano passado no evento inaugural dos Rally1 híbridos com o Ford Puma Rally1 a ficar na história como o primeiro vencedor.

Este ano, Ott Tänak, faz o seu regresso à família M-Sport. Já com três pódios consecutivos do Monte entre 2017 e 2019, a estreia do Estónio no Puma Rally1 será um momento significativo para todos na M-Sport, uma vez que todos esperam iniciar a temporada 2023 em grande estilo.

Ao lado do anterior Campeão do Mundo está Pierre-Louis Loubet, que terá pela frente a sua primeira temporada completa num carro de alto nível com a equipa da M-Sport Ford. Competindo num Puma em sete provas em 2022, Loubet reclamou a sua primeira vitória em troços, um ponto de partida para o que se espera vir aí. Agora, o jovem francês procurará reclamar o seu primeiro pódio no que parece ser uma promissora temporada 2023.

Jourdan Serderidis senta-se ao volante do terceiro Puma como piloto privado. Serderidis disputou três rondas da temporada 2022 num carro da M-Sport e reclamou um bom sétimo lugar geral no Rally Safari, no Quénia.