WRC, M-Sport/Ford prepara arranque: Irlanda em força

A M-Sport Ford World Rally Team alinha com três duplas no Rallye Monte-Carlo, ronda inaugural do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) 2026, com foco na adaptação às condições técnicas e escolha de pneus Hankook.

Josh McErlean e Eoin Treacy regressam ao Ford Puma Rally1, apoiando os estreantes Jon Armstrong e Shane Byrne na sua estreia na categoria máxima. Grégoire Munster e Louis Louka correm no Monte Carlo com o Puma Rally1, mas pode ser um ‘one-off’, pois não está previsto que voltem a correr pela equipa

Richard Millener, diretor da equipa, destacou o trabalho preparatório face à proximidade da prova. “A época chegou depressa, mas todos estão ansiosos por Monte Carlo. Josh e Eoin partilham experiência com Jon e Shane, enquanto Greg e Louis regressam ao Puma e Romet e Siim estreiam-se no Fiesta Rally2 atualizado”, afirmou. A gestão de pneus em condições variáveis — asfalto, neve e gelo — constitui o principal obstáculo, com testes prévios a cobrirem cenários mistos.

Alinhamento completo da M-Sport

55 Josh McErlean / Eoin Treacy (Puma Rally1): 7.º em 2025 no Monte Carlo; 11.º no WRC 2025. “Estamos mais preparados e focados num arranque sólido”, declarou McErlean.

95 Jon Armstrong / Shane Byrne (Puma Rally1, estreia): 2.º no ERC 2025. “Testes em neve, lama e gelo foram valiosos; o Puma é um prazer de conduzir”, referiu Armstrong.

13 Grégoire Munster / Louis Louka (Puma Rally1): Vitória em especial no Monte Carlo 2025; 10.º no WRC 2025. “Quero repetir o bom ritmo de sexta-feira e aproveitar ao máximo”, disse Munster.

FOTOS M-Sport/Dirtfish