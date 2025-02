WRC: M-Sport/Ford: pequenas conquistas, bom desempenho: venha a Suécia

Os pontos positivos do Monte Carlo deixam a M-Sport Ford entusiasmada para a Suécia

A equipa M-Sport/Ford chega à Suécia depois de uma abertura de temporada positiva no Rallye Monte-Carlo, revelou o chefe de equipa Richard Millener. A equipa britânica partiu dos Alpes franceses com pontos e uma vitória em troços para os dois Ford Puma Rally1 de fábrica, Grégoire Munster e Josh McErlean. Pode parecer pouco, mas é o possível para a equipa este ano, sem pilotos de ponta que possam lutar na frente.

Munster conseguiu o seu primeiro tempo mais rápido ao mais alto nível dos ralis, mas bateu no último dia, surprendido por uma placa de gelo, enquanto o seu companheiro de equipa irlandês fez uma estreia sólida no Rally1, terminando em sétimo: “É obviamente uma grande pena que o Grég e o Louis [Louka, copiloto] não tenham conseguido chegar ao fim do evento, mas ainda assim podem ir embora muito felizes, provando que têm o que é preciso para se misturarem com as equipas de topo e conquistaram a sua primeira vitória de sempre num troço, que grande trabalho.

Para o Josh e o Eoin [Treacy, copiloto], Monte-Carlo foi um puro batismo de fogo, foi um Monte a sério e penso que a quantidade de informação e de trabalho que é necessário para estar envolvido com uma equipa de fábrica foi uma grande abertura de olhos para ambos.

Independentemente disso, fizeram tudo o que lhes pedimos e trouxeram o carro para casa inteiro. Ficaram mais confiantes e mais rápidos com o decorrer do fim de semana e saem daqui com pontos para o campeonato no saco, enquanto outras equipas muito mais experientes saem de mãos vazias.

“Um grande bem-haja a ambas as equipas e a toda a equipa, o Monte nunca é fácil, mas saímos de cabeça erguida”, disse Richard Millener.