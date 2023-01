WRC, M-Sport/Ford: Monte Carlo deixou claro que Tanak e equipa têm trabalho a fazer | AutoSport

A contratação de Ott Tanak por parte de M-Sport/Ford foi o melhor a que o WRC poderia aspirar para se reerguer e com ele também a M-Sport. Mas o começo em Monte Carlo deixou claro que tanto Tanak como a equipa têm que trabalhar.

Foi demasiado pobre o que fez a M-Sport em 2022, mas tendo em conta que a vitória de Sébastien Loeb e o 3º lugar de Craig Breen no Rali de Monte Carlo deixaram claro, o problema nunca foi o Ford Puma Rally1, por isso, este ano, bem guiado, as ‘música’ só pode ser outra.

Com o ‘despedimento’ de Gus Greensmith e Adrien Fourmaux, aliado à contratação de um piloto que para já é apenas promissor, Pierre Louis Loubet, deixa perceber que Malcolm Wilson mete as fichas todas em Ott Tanak, mas vai ter toda a atenção (e mais alguma) da equipa.

Se o carro confirmar o que pareceu ser em 2022 – é cedo para perceber tendo em conta o que se viu em Monte Carlo – e a equipa estiver ao nível de 2017 e 2018, quando lá teve Sébastien Ogier, admitimos que Ott Tanak possa ser um grande candidato ao título, quiçá, o maior.

Até o facto deste ano se poder testar menos é um ponto a favor da M-Sport/Ford, que claramente não tem o mesmo orçamento da Toyota e da Hyundai.

De qualquer modo, resta saber como se vai adaptar Tanak ao carro. Não é líquido que seja chegar, ver e vencer. Para se perceber bem a diferença face a 2022, o ano passado foi em Craig Breen que recaiu toda a esperança da M-Sport, mas este ano será em Tanak.

Só isto significa muito.

Mas como bem sabemos, a Toyota é o que mostram os números, a Hyundai recompôs-se em 2022, e uma equipa só tem sucesso se as outras deixarem.

Ou seja, a M-sport pode melhorar muito e mesmo assim não chegar, mas pelo menos, vitórias, pensamos que Tanak vai conseguir…