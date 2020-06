WRC: M-Sport Ford explica porque ainda não testou

Tanto a Toyota Gazoo Racing como a Hyundai Motorsport já fizeram uso dos dias de testes, com ambas as equipas a escolherem a Finlândia para colocar os seus carros de novo nos troços de ralis. Mas, a M-Sport Ford ainda não o fez, com a primeira saída do Fiesta WRC a ser num dia de filamgens – CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS.

Assim, o diretor da equipa, Richard Millener, explicou o porquê: “Preferimos esperar e compreender como é que vai ser o calendário e depois testar em torno disso. Não vemos nenhum benefício em ir testar para a Finlândia enquanto não sabemos se vamos lá”.