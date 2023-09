WRC, M-Sport desmente paragem: “vamos fazer tudo para nos mantermos” | AutoSport

A M-Sport desmentiu ter intenção de parar o programa Rally1 no WRC, e Malcolm Wilson assegura que a equipa tenciona continuar a competir ao mais alto nível no Mundial de Ralis. Depois da suposta entrevista de Pierre-Louis Loubet nos meios de comunicação social franceses, chegou-se à conclusão que eram ‘fake news’.

O francês não tinha dito aqui, ou se disse, não era para publicar. E a M-Sport desmentiu.

O que sabíamos é que a Ford não iria sair, o que se confirma, mas também sabemos correr o rumor que pode haver alterações na estrutura que coloca os carros a correr.

O mais provável é que as conversas entre a M-Sport e a Ford cheguem a bom porto, mas para já o que Malcolm Wilson diz é que “vamos fazer tudo o que pudermos para tentar encontrar uma forma de nos mantermos ao mais alto nível”, disse Wilson ao Motorsport.com. E o que isto significa? Que nada está garantido, que era o que já sabíamos….

Já sabemos que Malcolm Wilson não é homem para desistir, mas também sabemos que no seio da M-Sport as coisas mudaram muito nos últimos anos. E estes constantes problemas são consequência disso.

Os meios que a Toyota e a Hyundai têm a mais fazem-se notar na estrada.

Problemas todos têm, mas basta olhar para o histórico de problemas nos carros para perceber que é a M-Sport que lidera essa indesejada ‘tabela’…

O facto de tudo ter ficado ainda mais caro no WRC desde o arranque dos Rally1 também não ajudou nada.

Ott Tanak vai, quase de certeza para a Hyundai, nenhum outro piloto de topo quererá sair de onde está pelo que resta esperar para ver o que acontece.