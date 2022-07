WRC, M-Sport considera opções: “Craig Breen tem demasiada pressão”, diz Richard Millener | AutoSport

O diretor da equipa M-Sport Ford, Richard Millener, revelou estar à procura de uma solução para trazer outro piloto experiente para a equipa. Como tem vindo a suceder, e aconteceu novamente na Estónia, no fim-de-semana passado, com o jovem francês, Adrien Fourmaux a terminar como o seu melhor piloto na sétima posição, os pilotos da equipa especialmente Craig Breen continuam sem tirar o partido que a qualidade do Ford Puma Rally1 merece.

O piloto ‘líder’, Craig Breen ficou cedo fora da batalha, logo na manhã de sexta-feira, quando saiu de estrada e ter batido num bloco de cimento. Pierre-Louis Loubet e Gus Greensmith desistiram ambos no último dia. Sébastien Loeb alcançou para a M-Sport a sua única vitória da era híbrida, logo no Rallye Monte-Carlo, em janeiro, mas o nove vezes campeão mundial está a disputar apenas um curto número de rondas. Millener acredita que a adição de um piloto ‘estabelecido’ para apoiar Breen numa base regular, abriria portas a futuros sucessos: “É sempre negativo quando o seu piloto principal desiste ou tem um problema”, disse ao WRC.com. “Quando isso acontece, encontramo-nos muitas vezes com dificuldades para ‘desafiar’ os três primeiros.

É frustrante, mas é compreensível”, disse.

As opções do Millener são limitadas neste momento – mas não desiste: “Penso que seria fantástico ter outro piloto para poder mais facilmente lutar por pódios, mas infelizmente é apenas uma ambição que não podemos alcançar neste momento.

Continuaremos a apresentar ideias de como podemos mudar isso, porque sabemos que podemos obter os resultados. Só temos de continuar a tentar e esperar que consigamos encontrar uma forma de conseguir mais financiamento para o fazer.”

“Craig é bastante capaz de o fazer, mas como o único piloto que lidera a equipa, tem demasiada pressão sobre os seus ombros. De momento, não vejo qualquer forma de encontrarmos o orçamento para conseguirmos esse piloto adicional, mas é algo que devemos sempre visar”, disse.

Millener é rápido a elogiar os jovens Adrien Fourmaux, Gus Greensmith e Pierre-Louis Loubet, a equipa ocupa atualmente o terceiro lugar na classificação dos fabricantes e ele admite que é necessário encontrar uma solução, mais cedo do que tarde: “Adrien, Pierre e Gus ainda estão todos a aprender. Claro que, a longo prazo, temos três jovens pilotos realmente bons e esperamos que dentro de três ou quatro anos, sejam eles a preencher essa posição.

Mas também precisamos de alcançar resultados, agora.

Não podemos desistir – se fizermos isso e vivermos apenas com o que temos, nunca conseguiremos que funcione. É apenas um pensamento contínuo na minha cabeça que precisamos de encontrar uma forma de o tentar fazer. Não é fácil, mas eu não vou desistir”.