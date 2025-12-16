WRC: M-Sport com Jon Armstrong e Josh McErlean em 2026

Jon Armstrong vai estrear-se no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) e na categoria Rally1 em 2026, ao serviço da M-Sport. O piloto irlandês alinhará ao longo de todas as 14 provas do campeonato, juntando-se a Josh McErlean, também oriundo da Motorsport Ireland Rally Academy, que cumpre a sua segunda temporada consecutiva na equipa.

Após duas épocas no Campeonato Europeu de Ralis (ERC) com a M-Sport, ao volante de um Ford Fiesta Rally2, Jon Armstrong chega ao WRC na sequência de um final de temporada particularmente forte em 2025, com vitórias consecutivas na Croácia e no País de Gales. Aos 31 anos, Armstrong tinha como objetivo inicial competir no WRC2 em 2026, mas acabou por garantir um lugar na categoria máxima, conduzindo um Ford Puma Rally1 ao lado do navegador Shane Byrne.

Josh McErlean e o seu navegador Eoin Treacy mantêm-se na estrutura da M-Sport para uma segunda temporada, depois de uma estreia em 2025 considerada muito positiva, apesar da reduzida experiência prévia em carros Rally1. A continuidade da dupla confirma a aposta da equipa no desenvolvimento a médio prazo.

Esta decisão implica a saída de Grégoire Munster do alinhamento de fábrica da M-Sport, estando o piloto a avaliar opções no WRC2. Já Mārtiņš Sesks poderá voltar a ter um programa parcial, semelhante ao que realizou em 2025. A M-Sport indicou ainda que fará novos anúncios sobre o restante alinhamento para 2026.

Jon Armstrong:

“Estou obviamente muito grato pela oportunidade de conduzir um carro Rally1. É algo para o qual tenho trabalhado desde muito novo e poder competir no topo do rali mundial é um sonho, tornado realidade. Houve anos em que as coisas não correram bem e não sabíamos se isto alguma vez iria acontecer, mas tivemos uma época muito forte no ERC, mostrámos o nosso potencial e, naturalmente, queremos ver o que conseguimos fazer no Campeonato do Mundo de Ralis. Estou muito feliz e extremamente agradecido à M-Sport, com quem tenho competido durante grande parte da minha carreira, e também à Motorsport Ireland Rally Academy – sem eles, isto não seria possível. Estamos muito entusiasmados com o ano que se aproxima. Haverá bons momentos e, certamente, alguns desafios, mas já demonstrámos que sabemos lidar com eles. Agora é manter-nos fortes, desfrutar e continuar a evoluir.”

O diretor de equipa da M-Sport, Richard Millener, declarou:

“Estou muito satisfeito por anunciar que vamos receber novamente o Josh e o Eoin para a temporada de 2026. Tiveram uma época de estreia brilhante e a evolução demonstrada, apesar da experiência limitada em Rally1, foi evidente. É excelente poder dar-lhes a oportunidade de continuar esta trajetória ascendente. Fora das provas, tornaram-se membros muito valorizados da equipa e estou ansioso por voltar a trabalhar com eles.

É também muito entusiasmante ver o Jon e o Shane terem a oportunidade de dar o salto para os Rally1 connosco. Estou genuinamente curioso para ver como vão evoluir ao longo de 2026. O Jon tem trabalhado para esta oportunidade há muito tempo e as suas prestações no ERC no final da última época tornaram impossível ignorá-lo.

Gostaria de agradecer à Motorsport Ireland Rally Academy pelo apoio ao longo da temporada de 2025 e espero desenvolver ainda mais esta parceria em 2026.”