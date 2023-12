WRC: M-Sport com Adrien Fourmaux e Gregoire Munster | AutoSport

Tal como se esperava, a M-Sport não surpreende ninguém ao apresentar um ‘line up’ de pilotos constituído por Adrien Fourmaux e Gregoire Munster, deixando claro que 2024 vai ser mais um ano complicado para a equipa que chegou a ponderar não marcar presença no escalão mais alto dos ralis. Felizmente, pelo menos essa questão foi ultrapassada, mas já se sabia que iria ser muito complicado terem, pelo menos um piloto de ponta como tiveram em 2023 com Ott Tanak. Com esta dupla, assumem claramente ser um ano de transição e neste contexto, os bons resultados que surgirem, são bónus…

Adrien Fourmaux e Alex Coria, Grégoire Munster e Louis Louka são as duas duplas vão guiar os dois Ford Puma Hybrid Rally1. Tanto Fourmaux como Munster, que desfrutaram de épocas de forte desenvolvimento em 2023 nas categorias Rally1 e WRC2, vão subir em 2024 para disputar a época completa do WRC.



Desta forma a M-Sport volta a trabalhar para cultivar futuros talentos, que se pretendem tornar futuros vencedores de ralis e campeonatos.

Desde a sua criação, a M-Sport estabeleceu uma herança de identificação de jovens talentos nos ralis e de lhes proporcionar oportunidades de desenvolvimento e de se tornarem pilotos de alto nível no WRC.

Ambos os pilotos escolhidos para representar a equipa em 2024 têm experiência no Ford Puma Rally1 e vão tentar utilizar esta familiaridade com o carro para entrarem diretamente em ação na abertura da época em Monte-Carlo, em janeiro.

O tão aguardado regresso de Adrien Fourmaux à categoria Rally1 surge na sequência de um ano de sucesso para o piloto francês. O seu maior reconhecimento em 2023 é certamente o título do Campeonato Britânico de Ralis, uma conquista bem merecida após cinco vitórias consecutivas em pisos britânicos de terra e alcatrão.

Com o regresso ao Pumam, Fourmaux está pronto e familiarizado de volta aos caminhos do Rally1, a fim de começar a correr em Monte-Carlo no próximo mês.

Uma cara nova para a maioria da equipa no início de 2023, Grégoire Munster encontra-se agora bem estabelecido no contingente da M-Sport. Com um ano bem sucedido e muito consistente para o luxemburguês, Munster está em posição de ser um dos jovens pilotos mais promissores da época de 2024.

As suas conquistas até à data incluem dois títulos belgas de Juniores e uma série de cinco primeiros lugares no WRC2 desde a sua estreia na categoria em 2022. Desde a sua estreia no Ford Fiesta Rally2 no Rallye Monte-Carlo em janeiro de 2023, Munster fez uma progressão constante ao longo da temporada, culminando com uma vitória no WRC2 Challenger na Grécia. No início da época, conquistou também a vitória na categoria Junior WRC na Estónia, ao volante de um Fiesta Rally3.

Munster esteve bem na sua estreia em provas de Rally1 no Chile e na Europa Central. Lutou arduamente para se dar bem com o Puma no Chile e viu isso tornar-se realidade na sua superfície de alcatrão preferida, atravessando três países na Europa Central, ao conseguir o quarto melhor tempo da geral e o seu melhor tempo num troço do WRC até à data.

A carreira do piloto de 24 anos até agora exemplifica a pirâmide de progressão da M-Sport, à medida que vai subindo nas categorias, aperfeiçoando os seus conhecimentos, instinto e velocidade para chegar à próxima oportunidade – uma época completa do WRC ao mais alto nível. Continua a sua parceria com o copiloto Louis Louka, e a dupla vai aprofundar a sua aprendizagem no Puma e concentrar-se numa época consistente, construindo velocidade e experiência em todas as superfícies variadas que o WRC tem para oferecer.

Ambas as equipas alinharão os seus novos Pumas na rampa de partida do Rallye Monte-Carlo no próximo mês. Para Richard Millener, Diretor da Equipa: “Em 2024, vamos adotar uma abordagem nova e diferente em relação aos últimos 12 meses. Desenvolver e ajudar os jovens talentos a provarem o seu valor é uma forma emocionante de enfrentar uma época do WRC e, com vários dos principais pilotos a não competirem em todo o campeonato, temos a oportunidade de apresentar alguns desempenhos fortes e surpreendentes.

Ainda temos todos os ingredientes para obter resultados e a equipa está motivada para recomeçar dentro de algumas semanas com um papel quase em branco sobre o que podemos alcançar.

“O Adrien, o Alex, o Gregoire e o Louis são todos grandes rapazes, com muita determinação e motivação. Uma equipa jovem pode criar uma grande energia e daí podem vir grandes coisas, por isso estou ansioso por começar a trabalhar com todos eles novamente para mostrar o que sabemos que podemos alcançar.”