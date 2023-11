WRC, M-Sport agradece a Tänak e Järveoja: “quero agradecer pela atitude de nunca desistirem” | AutoSport

O diretor da equipa M-Sport Ford, Richard Millener, elogiou os esforços da sua equipa ao longo desta temporada e agradeceu a Ott Tänak, que está de saída para a Hyundai, pelas duas vitórias até 2023.

A equipa sediada na Grã-Bretanha começou bem a época, com Tänak a liderar o campeonato após a sua vitória no Rali da Suécia, segunda prova do ano. lá mais para a frente no calendário, uma segunda vitória no Chile, antes de o estónio terminar a época com um sexto lugar no Rali do Japão.

Embora Millener estivesse satisfeito com os progressos alcançados, acrescentou que havia um toque de desilusão pelo facto de o título lhes ter escapado: “A equipa pode estar de cabeça erguida, tendo conseguido duas vitórias absolutas e várias vitórias em troços ao longo da época. É claro que há um elemento de desilusão por não termos podido lutar pela vitória no campeonato, mas vencer no WRC não é fácil. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os patrocinadores, parceiros e fãs da equipa, sem os quais não seria possível estarmos aqui.

“É claro que é uma pena que o final do Rali do Japão marque a partida de Ott e Martin [Järveoja], mas eu e a equipa gostaríamos de lhes agradecer pela sua atitude de nunca desistirem e por terem conseguido duas grandes vitórias na Suécia e no Chile. Desejamos-lhes tudo de bom na próxima época.”

Olhando para o WRC2, Millener elogiou os pilotos do Ford Fiesta Rally2, Adrien Fourmaux e Gregoire Munster: “O Adrien e o Alex [Coria], e o Gregoire e o Louis [Louka] têm demonstrado o desempenho do Fiesta Rally2 em todas as superfícies, cimentando o trabalho árduo que a equipa de Rally2 tem colocado no desenvolvimento e melhoria do desempenho do carro ao longo da época.

“O trabalho árduo da equipa está a dar frutos e os resultados devem-se verdadeiramente a todo o seu trabalho e dedicação. A equipa tem agora tempo para um merecido descanso, mas só daqui a algumas semanas é que as atenções se voltam para os preparativos para 2024. Para já, obrigado a cada um deles por todo o seu esforço este ano”.