WRC: M-Sport acredita que pode evitar saída de Adrien Fourmaux para a Hyundai

“Ele é um talento incrível e deixou claro que quer conquistar a sua primeira vitória e, a seu tempo, o seu primeiro campeonato com a M-Sport. Agora temos de trabalhar arduamente nos próximos meses para garantir que fazemos tudo o que podemos para o manter. Temos tudo o que precisamos, só temos de juntar tudo. Existe também uma ligação muito forte e um verdadeiro respeito mútuo entre toda a gente aqui na M-Sport e o Adrien, o que muitas vezes pode significar mais do que qualquer outra coisa. O Adrien tem muito sucesso à sua espera e eu só quero ver esse sucesso na M-Sport.”

Millener reconhece a forte época de Fourmaux e o interesse que atraiu, mas sublinha que francês é o piloto número um da M-Sport, um estatuto que não teria noutro lugar. Millener acredita que a M-Sport pode satisfazer as exigências de Fourmaux no que diz respeito a melhorias contínuas do Ford Puma Rally1 Hybrid e sublinha a forte ligação e o respeito mútuo no seio da equipa.

