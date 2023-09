WRC: Luta Thierry Neuville-Sébastien Ogier continua na Grécia, mas o francês já lidera | AutoSport

No primeiro dia de prova, Thierry Neuville manteve Sébastien Ogier à distância para liderar o Rali da Grécia na sexta-feira à noite, mas esta manhã na primeira especial foi ele que apanhou um susto e perdeu algum tempo, o suficiente para Ogier passar para a frente da prova.

Apenas 2,8 segundos separavam a dupla de pilotos após o primeiro dia completo de competição na 70ª edição do lendário Rali da Acrópole, mas Ogier ganhou 10.6s a Neuville e tem agora 7.8s de avanço.

Kalle rovanpera, ganhou o troço mas só recuperou 1.3s a Ogier.

Recordando o que se passou ontem, o piloto do Hyundai i20 N ultrapassou Kalle Rovanperä, primeiro líder ao ser o mais rápido na especial de abertura em Loutraki e conseguiu uma vantagem de 7,4 segundos sobre o rival da Toyota, Ogier, no troço final em Elatia. Mas o seu trabalho árduo quase foi em vão, pois um problema mecânico, que se suspeita estar relacionado com a transmissão, prejudicou-o ao longo dos 28,32 km: “O diferencial traseiro estava sempre a ‘escorregar’ e eu não conseguia engrenar a primeira, segunda e terceira velocidades a fundo”, explicou Neuville. “Estava constantemente a perder tempo e não conseguia rodar o carro com o acelerador, por isso estava a ter muitas dificuldades.

“Foi stressante, também porque era um troço difícil. Desde o primeiro quilómetro que ouvia o ruído do diferencial traseiro e estava preocupado que não conseguisse chegar ao fim, mas conseguimos.”

Ogier, de volta à ação pela primeira vez desde junho, estava pronto para roubar a liderança no final da etapa, mas só conseguiu recuperar 5,0 segundos depois de ramos de árvores terem cortado a asa traseira do seu GR Yaris. Ele acredita que a estratégia de pneus será fundamental na dura etapa de hoje, que conta com mais de 140 km de competição.

“Senti que a minha asa traseira estava a faltar, mas não fazia ideia do motivo”, disse ele. “Vai ser um pouco assim durante todo o fim de semana, com as diferenças de pneus entre nós, mas sábado é um grande dia.”

Rovanperä conseguiu uma vitória numa especial, mas ao abrir a estrada, foi prejudicado por pedras soltas na superfície seca e ficou atrás do colega Ogier por 25,5 segundos no final do dia.

Apenas 5,5 segundos atrás estava Elfyn Evans, que teve dificuldades em causar impacto, apesar de esta prova ser crucial na sua tentativa de perseguir o líder do campeonato, Rovanperä. Um furo lento na PE2 causou ao galês uma pequena perda de tempo e ele, tal como o seu companheiro de equipa Ogier, também perdeu uma asa traseira no final.

Evans ultrapassou Esapekka Lappi em Elatia para conquistar o quarto lugar da geral com 1,1 segundos de vantagem, tendo este último sido forçado a ser cauteloso depois de ter tido uma fuga de água no seu Hyundai durante grande parte da tarde.

Uma paragem na última especial fez com que o homem do i20 N, Dani Sordo, caísse de quinto para sétimo, mas as frustrações do espanhol não foram nada comparadas com as de Ott Tänak, que ficou em nono, atrás de Nikolay Gryazin num Ford Puma da M-Sport. Entretanto, hoje Sordo já passou Takamoto Katsuta.

Tänak saiu da zona de montagem de pneus a meio da etapa com 22 minutos de atraso, depois de ter reparado uma falha técnica, incorrendo numa penalização de 3 minutos e 40 segundos.

Tänak relatou que o problema era semelhante ao que impediu o seu colega Pierre-Louis Loubet de se manter em prova, abandonando antes da primeira especial do dia, alegando “problemas de temperatura”. No entanto, o estónio pode retirar alguns pontos positivos do dia, já que venceu duas especiais.

Yohan Rossel liderou a tabela do WRC2 e completou o top 10 num Citroën C3 Rally2. O francês herdou a posição no final do dia, depois de Adrien Fourmaux, anterior líder da categoria, ter parado para mudar uma roda.