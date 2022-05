WRC: Luta Ogier/Loeb no Rali de Portugal? juntarem-se mais dois ou três, é que era… | AutoSport

Tivemos esta semana uma ‘conversa conjunta’ com Sébastien Ogier, em que alguém se lembrou de perguntar ao francês se achava “saudável para o WRC que os adeptos estejam a achar a vossa rivalidade (Ogier/Loeb) mais interessante do que a rivalidade de quem luta pelo campeonato?” Se deveria ser esse o foco?

Pessoalmente, acho que é uma honra ainda podermos assistir a estes duelos. Basta ver o que foi o Rali de Monte Carlo.

O interesse dos adeptos não existe por ‘decreto’, e se me perguntarem se foi um pouco aborrecido – os ralis nunca são aborrecidos – ter Sébastien Loeb e depois Sébastien Ogier a ganhar tanto e tantas vezes seguidas, é óbvio que se pode olhar para a questão dessa forma, mas por outro lado, estivemos sempre a testemunhar excelência, como sucede em tantos outros desportos. Passaram 30 anos e não há quem não saiba quem é Muhammad Al, Michael Jordan, Pelé, Usain Bolt, Michael Phelps, Roger Federer, Tiger Woods, Ayrton Senna, Michael Schumacher, e tantos outros, portanto, nos ralis penso que sendo verdade que os anos 80 foram especiais, a era Loeb e depois Ogier é marcante, e tenho a certeza que daqui a várias décadas ainda serão falados.

Portanto, vê-lo de novo juntos no Rali de Portugal, para mim é uma honra e nunca um incómodo para a luta que se desenrola pelo título de 2022 do WRC.

Aliás, Ogier tem consciência do que vai suceder: “o nome de Loeb e Ogier vai-se apagando, mas para já acho que os adeptos estão a gostar de ver os dois últimos pilotos que dominaram o desporto a serem ainda competitivos e capazes de lutar pelas vitórias”.

Touché! .

Como em tudo na vida a transição está a dar-se, se calhar daqui a 15 anos estamos a dizer o mesmo de Kalle Rovanpera, ou de qualquer outro que surja entretanto: “As minhas duas últimas épocas foram muito competitivas, sempre com lutas equilibradas, para continuar a vencer e agora basta ver o que o Kalle está a fazer, é muito especial. Mais cedo ou mais tarde as coisas seguem o seu rumo natural…”, disse Ogier.

Tal e qual! Gostava sinceramente poder assistir a uma luta entre ambos no Rali de Portugal, pelo triunfo, mas se a eles se juntarem mais dois ou três, é que era…