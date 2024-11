WRC, Luta Hyundai-Toyota: a montanha-russa de emoções dos ralis

Este é o rali que tudo decide, é para isto que os pilotos e as equipas trabalham todo o ano, para tentarem ser melhores que os adversários, é assim no mundo todo o desporto, e os ralis são uma disciplina muito suscetível à montanha-russa que referimos no título.

Este fenómeno, em que os concorrentes experimentam altos e baixos emocionais devido aos sucessos e contratempos durante o evento, é tão excitante para quem está de fora a acompanhar como stressante para quem está diretamente envolvido, a começar pelo piloto e navegador.

É esta natureza flutuante e intensa das experiências emocionais vividas, os momentos de euforia e desafio que se alternam rapidamente ao longo do evento, que leva a que todos os envolvidos nos ralis sinta essa mesma adrenalina.

Só hoje, o primeiro dia de um rali que define os títulos, a Toyota que tem 15 pontos para recuperar à Hyundai no campeonato de construtores, começou mal com Sébastien Ogier e Takamoto Katsuta a furarem e a caírem rapidamente na classificação. E claro, os dois melhores Hyundai, destacaram-se na frente. Só que, as coisas mudaram.

A começar logo por Thierry Neuville, que na PEC4 começou por ter problemas com a potência do motor do seu Hyundai i20 N Rally1. E a ‘coisa’ agravou-se. Já está a sete minutos da frente depois de não ter conseguido na assistência remota resolver o problema. Em princípio, só no fim do dia, que no Japão, já não está longe…

Os pontos no domingo, no chamado super-domingo ou na PowerStage, resolvem o problema, mas o stress da margem diminuta de erro está lá, e não estava à partida da prova, quando tudo eram rosas…

Depois, na PEC5, foi a vez de Andreas Mikkelsen bater e abandonar. Menos um para ajudar.

Apesar de Ott Tanak liderar a prova, Neuville está para já fora do top 10, mas a Toyota que começou mal está a começar a ‘cercar’ as primeiras posições, tem para já o 2º, 4º e 5º lugares, e no fim do dia de amanhã as posições são importantes, porque definem o que cada equipa tem a fazer para domingo.

Em termos de pilotos, apesar do atraso de Neuville, o stress ainda não é máximo, porque com este sistema de pontuação, Neuville ainda pode somar até 12 pontos no domingo, e mesmo que Tanak some o máximo, 30, bastam seis pontos a Neuville, e até pode nem precisar.

Nos Construtores, a Hyundai chegou com 15 pontos de avanço, mas já perdeu um carro e tem outro longe, para já, do top 10. Não é ainda grave, mas cria pressão, pois Neuville precisa de ajudar dependendo dos pontos que Tanak fizer e de como os Toyota se posicionarem. Como estiver a classificação amanhã ao fim do dia determinará o que cada um precisa de tentar obter no domingo.

Neste momento (não há pontos à 6ª Feira) em teoria a Toyota já estaria a recuperar metade da diferença para a Hyundai, mas as contas só se fazem amanhã, em parte e no domingo, na totalidade.

Tudo isto devido à tal ‘montanha-russa’ por que estão passar as várias duplas…

Está interessante o rali, e quem achava que tudo estava bem encaminhado num sentido, desengane-se, isto são ralis…

Até pode tudo terminar como era maioritariamente esperado, com vitória da Hyundai nos construtores e Neuville nos pilotos, mas se tivesse que apostar não metia todo o meu dinheiro nisso…

À partida o risco dessa aposta era bem menor do que é agora…

É a beleza dos ralis!