WRC: Lorenzo Bertelli já testou o seu novo Toyota GR Yaris Rally1 | AutoSport

Lorenzo Bertelli trocou a Ford pela Toyota e vai correr este ano com o seu novo GR Yaris Rally1, aproveitando os ralis em que Sébastien Ogier não participa. Começa na Suécia, prova que não disputou no ano passado porque…coincidiu com a Semana de Moda de Milão.

Este sábado, o piloto italiano experimentou pela primeira vez o Toyota, na Finlândia.

Recorde-se que Lorenzo Bertelli é herdeiro da família Prada, e um piloto italiano que compete no Mundial de Ralis desde 2011, onde começou com um Mitsubishi Lancer evo IX, passou para o Subaru STi N15, mudou para o Ford fiesta R5 em 2013, trocou para o Ford Fiesta RS WRC em 2015, manteve-se sempre com as várias versões dos Ford no WRC até ao Rali da Nova Zelândia do ano passado

Tem mostrado algumas melhorias ao longo dos anos, tem 63 provas no WRC, mas o melhor que conseguiu foi um sétimo lugar na Nova Zelândia em 2022. Este ano, vai correr com a Toyota em algumas provas do WRC.