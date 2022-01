WRC: Lorenzo Bertelli é o primeiro piloto privado a guiar um Rally1 | AutoSport

Lorenzo Bertelli vai tornar-se no primeiro piloto privado a guiar em competição um Rally1. O herdeiro da Prada vai correr no Rali da Suécia com um Ford Puma Rally1, com a M-Sport a levar quatro carros para a segunda prova do WRC.

Já se sabia que o primeiro e segundo classificados do Rali de Monte Carlo, Sébastien Loeb e Sébastien Ogier não iriam à Suécia, sendo que no caso de Ogier a sua segunda prova do ano deve ser em Portugal, há uma boa possibilidade de ir ao Safari e ainda no ano passado o francês disse que gostaria de ir também à Nova Zelândia.

Portanto, quem vai abrir a estrada no Rali da Suécia é Kalle Rovanperä, que ‘lidera’ o WRC quando se ‘tiram’ Loeb e Ogier. Craig Breen será o segundo na estrada.

Oliver Solberg mantém o seu lugar no line up da Hyundai, Esapekka Lappi se estreia com o GR Yaris Rally1, naquele que será o regresso à classe principal do WRC depois de Monza 2020.

Recorde-se que a prova sueca rumou a norte para Umeå, de modo a haver maior probabilidade de neve.