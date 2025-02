WRC: Lista de inscritos do Rali Safari com 10 Rally1…

A lista de inscritos para a primeira ronda em gravilha do Campeonato do Mundo de Ralis de 2025 já foi divulgada, com 10 carros de topo do Rally1 e 16 do WRC2 confirmados para o Safari Rally Kenya.

A decorrer de 20 a 23 de março, o Safari Rally Kenya é um dos eventos mais exigentes do calendário. As equipas têm de enfrentar a implacável areia ‘fesh-fesh’, sulcos profundos e as famosas travessias de água, tudo isto enquanto enfrentam um tempo que pode passar de um calor abrasador para uma chuva torrencial em minutos.

O líder do campeonato, Elfyn Evans, encabeça a lista da Toyota Gazoo Racing, com uma vantagem de 28 pontos à chegada ao rali. A juntar-se a ele está Kalle Rovanperä, duas vezes vencedor do Safari, com Takamoto Katsuta, que terminou no pódio em três das suas quatro participações anteriores no Safari. Sami Pajari também alinha num GR Yaris Rally1 com a equipa de segunda linha da Toyota.

A Hyundai Motorsport está determinada a quebrar a invencibilidade da Toyota no Safari desde o seu regresso ao WRC em 2021, com Thierry Neuville, Ott Tänak e Adrien Fourmaux a liderar o ataque do i20 N Rally1 da equipa.

A M-Sport Ford conta com um trio de carros Puma Rally1, com Grégoire Munster, Josh McErlean e o gentleman driver Jourdan Serderidis ao volante.

No WRC2, o atual campeão Oliver Solberg lidera a categoria num Toyota GR Yaris Rally2, enquanto Kajetan Kajetanowicz estreia um carro semelhante. Outras participações incluem Jan Solans, Gus Greensmith e o regular do FIA Junior WRC Diego Domínguez, que começam aqui as suas campanhas no WRC2. O paraguaio Fau Zaldivar é outro nome a ter em conta, enquanto as estrelas locais Karan Patel, Carl Tundo, Hamza Anwar e Jeremiah Wahome vão estar a voar a bandeira queniana.