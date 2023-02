WRC: Lista de inscritos do Rali do México: 2ª de Sébastien Ogier, primeira de Dani Sordo | AutoSport

Já é conhecida a lista de inscritos do Rali do México. Dez Rally1 no regresso do WRC ao continente norte-americano pela primeira vez desde 2020. Como líder do campeonato à entrada da terceira prova do Mundial de Ralis, Ott Tänak abrirá a estrada durante o dia de abertura da prova, na sexta-feira, em troços de terra nas montanhas que rodeiam Guanajuato.

Juntando-se ao estónio num line up de três Ford Puma Rally1 está o jovem francês Pierre-Louis Loubet, e ainda o gentleman driver, o grego Jourdan Serderidis.

Na Toyota, o regresso de Sébastien Ogier – que triunfou na última edição do México em 2020 – ao line up da Toyota Gazoo Racing.

Ogier, vencedor do Rallye Monte-Carlo, fará a sua segunda prova de 2023, apoiando Kalle Rovanperä e Elfyn Evans na sua procura de pontos para o campeonato dos fabricantes. Takamoto Katsuta guia um quarto Yaris, mas não marca pontos para os Construtores.

Também a fazer a sua primeira prova de 2023 estará Dani Sordo, que se junta a Thierry Neuville e Esapekka Lappi, na Hyundai Motorsport.

Gus Greensmith, que este fim de semana compete no Rali de Vieira do Minho, começa a sua campanha do WRC2 em León. Com o novo Skoda Fabia RS Rally2, o inglês vai enfrentar Adrien Fourmaux, que corre com um Ford Fiesta Rally2 da M-Sport/Ford. Oliver Solberg também vai ao México, bem como Nikolay Gryazin, e o campeão em título do WRC2, Emil Lindhom, que neste caso roda com a especificação mais antiga do Skoda Fabia o Rally2 Evo:

“vamos utilizar o Rally2 evo para o México uma vez que era logisticamente a única opção”, explicou Lindholm. “Os carros viajaram diretamente do Japão para o México por navio, juntamente com todas as peças necessárias. Esta foi simplesmente a forma mais fácil de o fazer a operação”. Outros concorrentes do WRC2 são Kajetan Kajetanowicz (Škoda) e Martin Prokop (Ford).