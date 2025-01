WRC: Lista de inscritos do Rali de Monte Carlo sem surpresas

Já é conhecida a lista de inscritos do Rali de Monte Carlo e por inerências, o primeiro plantel do WRC 2025.

Não há novidades face ao que já se sabia no que aos Rally1 diz respeito, são 70 as equipas que vão participar no Rali de Monte Carlo, prova de abertura da época do Mundial de Ralis.

Entre os Rally1, dez carros:

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1)

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally19

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1)

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1)

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1)

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1)

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1)

Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1)

Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1)

Josh Mcerlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1)

No WRC2, 24 carros, sendo que entre os Rally2 vamos ter também Oliver Solberg que se estreia num Toyota GR Yaris Rally2, mas sem contar para o WRC2, como já é habitual para o jovem sueco que volta a não escolher a prova para pontuar, tal como, desta feita, Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2) bem como os ‘protegidos’ do programa de jovens pilotos da Toyotaa Next Generation, Hikaru Kogure e Yuki Yamamoto.

A pontuar estarão Yohan Rossel, que volta a correr de Citroen C3 Rally2, Nikolay Gryazin trocou a Citroen pelo Skoda Fabia RS Rally2, Eric Camilli volta ao Monte Carlo, agora de Hyundai, depois de ter corrido em 2022 de Citroen, , Charles Munster (Hyundai), Léo Rossel (Citroën), Pablo Sarrazin (Citroën) e Elliott Delecour, filho de François Delecour que fará a sua estreia no WRC num Škoda Fabia Rally2 evo.

Para já, uma lista modesta, mas o Monte Carlo é uma prova muito específica, em que é sempre mais difícil, sendo que nos últimos dois anos os triunfos foram sempre para Yohan Rossel.