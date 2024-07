WRC Letónia, Martins Sesks: “Acho que não vou ter mais pressão, vou dar o meu melhor”

Sesks surpreendeu na sua estreia na primeira divisão, na Polónia, onde, ao volante de um Puma não híbrido, chegou a ocupar o segundo lugar da geral, depois de ter conseguido um tempo entre os dois primeiros no dia de abertura do rali.

Agora está de volta ao Campeonato do Mundo de Ralis da FIA com uma especificação de fábrica, pronto para pilotar um Ford Puma Rally1 com motor híbrido pela primeira vez: “Tem sido, sem dúvida, uma época atarefada”, disse Sesks. “Mas é sempre bom ter tempo para sentar. Vir à [minha prova caseira na] Letónia vai ser sempre emocionante. Competir na Polónia foi muito útil para perceber o que o carro pode fazer e como funciona a aerodinâmica, mas agora também vamos utilizar o híbrido.

