WRC: Leitores do AutoSport ‘dizem’: Toyota tem o melhor ‘line up’ de 2022 | AutoSport

À questão ‘Qual é a equipa com melhor line up?’ os leitores do AutoSport responderam de forma inequívoca: 56,7% entende que é a A Toyota Gazoo Racing (Elfyn Evans, Esapekka Lappi, Kalle Rovanpera e Sébastien Ogier em algumas provas), na frente da Hyundai Motorsport (Thierry Neuville, Ott Tanak, Oliver Solberg e Dani Sordo a partilhar o terceiro carro), 33,9s% com a M-Sport/Ford (Craig Breen, Adrien Fourmaux, Gus Greensmith e Sébastien Loeb, para já apenas no Rali de Monte Carlo) a receber apenas 9,4% dos votos.

Em 2021, a Toyota venceu 75% dos eventos, a Hyundai 255, embora nos pódios as coisas se tenham equivalido mais: Toyota, 52%8 face a 47,2% da Hyundai. Com a saída de Ogier, que só vai fazer algumas provas, vamos ver que efeitos isso tem na equipa, sendo que os carros são completamente novos, pelo que o trabalho que está a ser feito agora pelas equipas terá também muita influência.