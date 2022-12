WRC: Latvala sobre Ogier: intervalos curtos entre provas para não perder ritmo | AutoSport

Ninguém duvida que consistência de ritmo é importante no WRC, e pelos vistos, Jari-Matti Latvala tem uma sugestão para Sébastien Ogier: que o piloto francês, que deve realizar mais ou menos metade do campeonato em 2013, escolha provas menos distanciadas umas das outras para aproveitar ‘balanço’ do ritmo.

Em 2022, o pluri campeão francês disputou seis provas, começando com o Rali de Monte Carlo e depois disso só voltou a correr em Portugal, em maio, onde dois furos no primeiro dia o atiraram lá muito para trás na classificação. Depois disso correu no Quénia, e depois disso só voltou a fazê-lo na Nova Zelândia. Depois, Espanha, terminando a época no Japão. Uma vitória, dois segundos lugares, e um quarto no Japão. O pior resultado foi mesmo em Portugal: “O Ogier ainda não disse quantos ralis quer disputar. No entanto, deve fazer cerca de metade dos ralis. Meia temporada seria bom, no entanto, é importante que não haja intervalos muito longos entre os ralis pois sempre que isso acontece é mais difícil entrar no ritmo rapidamente.” Ogier corre em Monte Carlo, mas depois disso, não se sabe.