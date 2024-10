WRC: Latvala pede, Rovanpera recusa: Toyota em desvantagem no Japão

A Toyota vai enfrentar o desafio do Rali do Japão sem Kalle Rovanpera e isso deverá ter impacto na luta pelo título de Construtores. O finlandês recusou correr no Japão e deixou equipa sem opção…

É verdade que os quatro triunfos em sete provas do WRC, este ano, de Kalle Rovanpera, num ano em que ganhou ou saiu de estrada, mas agora que a Toyota precisava dele mais do que nunca para tentar ainda chegar ao título de Construtores, ficou a saber-se que o finlandês não estará no line up da equipa para o Japão. Depois da Toyota ter tido muito azar com os ‘azares’ de Sébastien Ogier, esperava-se que a equipa de Jari-Matti Latvala colocasse toda a carne no assador no Japão, mas pelos vistos, ficou-se mesmo pelo…Sushi!

Com 15 pontos para recuperar no Japão, até com Rovanpera seria difícil, quanto mais sem. No ano passado, três Toyota ficaram nos três primeiros lugares com Elfyn Evans na frente de Sébastien Ogier e Kalle Rovanpera. Isso, muito provavelmente, dar-lhes-ia o Mundial de Construtores, mas a verdade é que Jari-Matti Latvala pediu a Rovanpera para este ir ao Japão, e o finlandês recusou.

Não sabemos muito bem o que dizer nunca caso destes, até porque as razões não foram públicas, mas se foi porque combinou sete, faz sete, é mau. Porque a equipa pediu-lhe ajuda para tentar vencer um campeonato. Ogier, depois de vencer na Finlândia, nem preciso que a equipa lhe pedisse: “Tenho de ver se vamos fazer uma campanha completa, mas parece que não tenho outra opção. Já não é a minha prioridade, mas veremos”, disse. O francês não tinha muita vontade, mas também sentia que a equipa precisava dele. Correu mal, mas pelo menos tentou.

Rovanpera nem isso…

Chegados a este ponto estamos a ver as consequências de Kalle Rovanpera ter imposto à equipa um ano em ‘part-time’. Claro que a equipa poderia não ter aceitado, mas certamente iria pagar por isso no futuro.

De forma diferente, está agora a pagar ter aceitado isso, porque Ogier previu sete e fez 10 provas, não fez mais porque se aleijou nos reconhecimentos da Polónia e Rovanpera fica em casa a ver os colegas irem à luta…

Isto de aos 24 anos já se estar cansado, tem que se lhe diga. Percebe-se por um lado, pois para ele os ralis duram desde os oito anos, mas era apenas mais um rali…