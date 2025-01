WRC, Latvala guiou novo GR Yaris Rally1: “desempenho está próximo do anterior e o carro parece ainda mais ágil”

Está tudo a postos para o arranque do WRC 2025 e Jari-Matti Latvala, Diretor de Equipa, que este ano partilha tarefas com Juha Kankkunen. Uma nova era no mundo dos ralis está prestes a começar. Com mudanças significativas nos carros, a chegada de um novo fornecedor de pneus e um line up promissor de pilotos, a temporada de 2025 promete emoção e desafios desde o início: “Parece que a época de 2024 acabou de terminar e agora estamos a preparar-nos para começar uma nova época com muitos aspetos novos. Com a remoção da unidade híbrida e o peso reduzido, temos trabalhado arduamente para otimizar o carro e encontrar o equilíbrio certo com a afinação.

Eu próprio tive a oportunidade de conduzir este novo conjunto e, mesmo com menos potência, o desempenho está próximo do anterior e o carro parece ainda mais ágil.

Também damos as boas-vindas a um novo fornecedor de pneus, a Hankook. Podemos esperar ver pilotos que se adaptam a esta mudança mais rapidamente e que são capazes de ultrapassar os limites mais cedo.

O Rallye Monte-Carlo é o evento mais desafiante em termos de estratégia de pneus, dadas as condições variáveis. Tivemos uma mistura de condições climatéricas nos testes, incluindo alguma neve, mas o rali pode sempre trazer surpresas. Com o nosso alinhamento reforçado este ano, estamos confiantes de que os nossos pilotos podem lutar pelos lugares cimeiros nesta prova e pelos títulos do campeonato.

Para o seu primeiro ano completo no Rally1, inscrevemos o Sami (Pajari) numa segunda equipa, tal como fizemos anteriormente com o Takamoto (Katsuta), o que também pode trazer uma dimensão extra ao campeonato de construtores. Embora o principal objetivo para ele nesta prova seja chegar ao fim e ganhar experiência, esperamos vê-lo crescer e desenvolver-se durante o ano.”