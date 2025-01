WRC: Latvala assume a culpa pelos erros de Katsuta e Pajari

Takamoto Katsuta e Sami Pajari enfrentaram um início de temporada do WRC difícil no Rali de Monte Carlo. Katsuta fez uma escolha de pneus arriscada, optando por uma mistura de pneus de inverno com pregos e supermacios em vez da escolha mais segura de quatro pregos escolhida pelos colegas de equipa Sébastien Ogier e Elfyn Evans, que terminaram em primeiro e segundo lugar. A decisão revelou-se desastrosa, quando Katsuta com uma saída de estrada no início do domingo, pondo fim ao seu rali.

O chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, admitiu responsabilidade parcial, dizendo que deveria ter pressionado Katsuta e Pajari a adotarem uma escolha de pneus mais segura, dadas as condições de gelo. Pajari também se despistou mais tarde na mesma etapa, escorregandode uma ponte para uma vala devido a velocidade excessiva. Latvala referiu que o incidente de Pajari se deveu mais à inexperiência com as condições únicas de Monte Carlo.

Apesar dos contratempos, Latvala sublinhou que o ano de Pajari está centrado na aprendizagem e na aquisição de experiência. Embora ambos os pilotos tenham tido desempenhos fracos, a equipa espera obter melhores resultados no próximo Rali da Suécia, que lhes deverá ser mais adequado.

“Culpo-me um pouco porque devia tê-lo pressionado [Katsuta] a usar quatro pneus com pregos – o mesmo aconteceu com Sami [Pajari]”, disse Latvala ao DirtFish. “Para mim, eles foram um pouco corajosos demais, porque sabíamos que ia congelar, que depois das equipas de segurança passarem nos troços, ia começar a congelar e sabíamos que era essa a situação. Conseguimos convencer o Elfyn e o Séb a escolherem a opção mais segura, mas eu devia ter insistido mais com o ‘Taka’ e o Sami. Penso que talvez fosse uma escolha demasiado arriscada para ambos.”

“Com o Sami, penso que também ele foi demasiado rápido”, explicou. “Um sítio como aquele, a passar pela ponte, a estrada está sempre com muito gelo. Penso que foi também, para o Sami, uma experiência nova, saber que as pontes são sempre muito escorregadias em Monte Carlo. Penso que ele nunca esteve em condições como estas, por isso é algo que também tem de aprender com a experiência.”

“O Sami começou com muito cuidado e estava a melhorar e a ficar cada vez mais rápido, o que foi bom”, disse Latvala. “No final, falámos com ele que o resultado não importava muito. Mas, de qualquer forma, este é um ano de aprendizagem para o Sami e estamos aqui para recolher a experiência. Estas coisas fazem parte da curva de aprendizagem e, quando chegarmos aqui no próximo ano, penso que ele saberá muito mais. Mas digamos que agora, na Suécia, acho que ele vai estar mais confortável, mais na sua zona de conforto, a conduzir nestas condições.”