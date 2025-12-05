WRC: Lappi, Sordo e Paddon juntam-se a Neuville e Fourmaux na Hyundai

A Hyundai confirmou a sua formação para a época de 2026 do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), mantendo Thierry Neuville e Adrien Fourmaux como pilotos a tempo inteiro e optando por um modelo de rotação para o terceiro carro. A equipa recorrerá a três pilotos experientes — Esapekka Lappi, Dani Sordo e Hayden Paddon.

Como antecipado por fontes internas, Lappi e Sordo regressam ao WRC e à estrutura da Hyundai. A grande novidade é o retorno de Hayden Paddon como terceiro piloto parcial. Lappi, que competiu pela Hyundai em 2023 e 2024 e venceu o Rali da Suécia, regressa após ter conquistado este ano o título finlandês, apesar de ter declarado anteriormente não pretender voltar ao WRC. Em 2026 terá Enni Mälkönen como navegadora.

Sordo chega à nova temporada como campeão português de ralis ao volante do Hyundai Rally2. Continuará acompanhado por Cándido Carrera, depois de uma luta espetacular com Kris Meeke. Sordo, que no ano passado ainda fez três provas do WRC, conquistando dois pódios, regressa ao topo dos ralis.

Paddon, afastado do WRC a tempo inteiro desde 2018, soma uma vitória na categoria rainha (Argentina 2016) e reforça o projeto após conquistar consecutivamente os títulos europeus de ralis em 2023 e 2024, bem como o campeonato australiano este ano.

A distribuição de provas para 2026 está igualmente definida: Paddon inicia a temporada no Rali Monte Carlo, Lappi assume o segundo evento no Rali da Suécia e Sordo estreia-se no asfalto do Rali das Ilhas Canárias, em abril.

Andrew Wheatley, diretor-desportivo da Hyundai:

“Estamos muito satisfeitos por confirmar a nossa formação para a temporada de 2026 do FIA WRC, que verá Thierry e Adrien competir em todas as rondas, com um trio de equipas muito experientes e competitivas a partilhar a nossa terceira inscrição. A entrada de Dani, EP e Hayden permite-nos recorrer às suas qualidades individuais para apoiar as nossas ambições no título de construtores no próximo ano.”

“Tínhamos uma decisão difícil a tomar — optar pela experiência e consistência ou apostar numa estrela em ascensão e desenvolvê-la. No entanto, estamos no último ano dos regulamentos técnicos Rally1 e acreditamos que o caminho certo é trazer pilotos com conhecimento do carro e da equipa.”