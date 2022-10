WRC: Lappi sobre Rovanpera: “Há 10 anos, disse à minha mulher que estávamos lixados…” | AutoSport

Esapekka Lappi revelou à imprensa finlandesa que não está impressionado com Kalle Rovanpera, agora, mas sim… já há uma década.

Os finlandeses esperavam há muito um sucessor para Marku Alen (venceu Taça FIA de Pilotos em 1978), Ari Vatanen (Campeão do Mundo de Ralis, Pilotos, em 1981), Hannu Mikkola (1983), Juha Kankkunen (1986, 87, 91, 93), Tommi Makinen (1996, 97, 98, 99) e Marcus Gronholm (2000, 2002). Ele apareceu agora, Kalle Rovanpera (2022), mas Esapekka Lappi já tinha dito à esposa há 10 anos “estamos lixados…”, tudo quando o jovem, na altura com 12 anos testou o Ford Fiesta S2000 propriedade de Lappi: “Há dez anos, o Kalle guiou um Fiesta 4X4 que era meu, e tentei ensiná-lo. O problema era que eu não conseguia ensinar-lhe nada. Naquela altura, eu disse à minha esposa que estamos lixados. E eu não estava errado…” disse Lappi ao Motorsport.com e acrescenta que o sucesso de Rovanperä pode ser bom para o WRC: “é exatamente o que os ralis precisam, heróis como o Max Verstappen. Espero que seja exatamente isso que vai acontecer”, disse Lappi. Quanto a este campeonato: “não foi uma surpresa. Eu conheço-o há alguns anos e sabia que este dia chegaria, mais cedo ou mais tarde. Não são só os adeptos que sentem que o Kalle é um piloto incrível. A maioria dos pilotos pensa o mesmo”, disse.