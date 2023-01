WRC, Lappi sobre Neuville: “vou pôr os preconceitos de lado e dar-lhe uma oportunidade” | AutoSport

Não é novidade para ninguém que Thierry Neuville não faz a vida fácil aos seus companheiros de equipa que o podem ‘ofuscar’. Isso foi muito visível com Ott Tanak nestes últimos três anos com a Hyundai, mas só em 2022 atingiu grandes proporções.

O estónio quis sair da equipa, foi para a M-Sport/Ford, e agora Esapekka Lappi é o “Senhor que se segue”.

Não é de agora que se diz que Thierry Neuville tem privilégios na Hyundai, ao fim ao cabo está lá desde 2014, são nove anos, mas agora Lappi vai poder comprovar, ou desmentir isso mesmo: “Não temos estado em estreito contacto ao longo dos anos porque temos corrido por equipas diferentes. Mas já ouvi muitas opiniões diferentes sobre ele, bastante negativas”, admitiu Lappi ao rally.fi. “Mas tenho de manter uma mente aberta, porque não tenho nenhuma experiência de colega de equipa com ele.

Tenho de pôr os preconceitos de lado, e dar-lhe uma oportunidade. Veremos como se vai processar…”.