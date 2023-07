WRC, Lappi e a solução para Rovanpera: “ele não tem filhos, por isso pode dar o máximo!” | AutoSport

Se quisermos encontrar razões para justificar que Kalle Rovanpera é mais rápido que todos os seus adversários no WRC, talvez bastasse a tabela do campeonato, que o coloca 55 pontos à frente do segundo melhor, mas há outros dados que comprovam que o jovem finlandês não tem, neste momento, adversários ao seu nível, e para sermos ainda mais verdadeiros, também do seu carro, porque achamos que, se o Ford de Ott Tanak fosse tão competitivo quanto o Toyota a todos os níveis fiabilidade incluída a margem não seria tão grande, nem pouco mais ou menos…

Mas há outros dados: Kalle Rovanpera tem 51 triunfos em troços, o segundo melhor é Sebastien Ogier com 31, Thierry Neuville tem 22, Ott Tanak, 20. É uma diferença abismal.

Esapekka Lappi é como se sabe um admirador de longa data do seu colega finlandês, e em declarações na conferência de imprensa após o evento da Estónia, disse não fazer ideia de como ele está a conseguir andar desta forma, admitindo que gostaria de fazer o mesmo. Mas Lappi acha que tem a solução. Depois de admitir que ele próprio está a andar bem: “gostaria de igualar o Kalle em algum momento”, assume que “é difícil, porque não conseguimos igualar ou estar sequer perto, o que é uma pena.” E quando lhe perguntaram o que é preciso fazer para o apanhar, deu uma resposta espantosa, mas que era bem capaz de resultar: “Temos de fazer dele pai!” disse Lappi, com aquele sorriso maroto que lhe reconhecemos: “ele não tem filhos, por isso pode dar o máximo!”