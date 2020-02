WRC: Ken Block no Rali do México

Ken Block vai participar no Rali do México aos comandos do seu Ford Escort RS Cossie V2 da Hoonigan Racing, um super carro de ralis com cerca de 600 cv de potência, com que o norte-americano tem disputado algumas provas um pouco por todo o lado.

Em 2019, Block fez seis ralis ao volante deste carro, por exemplo de carro zero no Rali de Valais, mas a última vez que disputou uma prova do WRC foi no Rali da Catalunha de 2018 aos comandos de um Ford Fiesta WRC desta nova geração de World Rally Cars. Antes disso, só o tinha feito em 2014, também em Espanha.