WRC, Kalle Rovenperä: “Foi realmente agradável ter uma boa luta” | AutoSport

Kalle é o teu primeiro pódio em piso de asfalto. Foste o melhor dos pilotos que nunca tinham competido antes no Rali de Ypres..

“Todo o fim-de-semana foi uma batalha bastante renhida com os meus adversários. Foi realmente agradável ter uma boa luta, mesmo que não estivéssemos a lutar pelo primeiro ou segundo lugar. Antes da prova, sabíamos que não podíamos igualar os mais rápidos, pois eles têm muita experiência aqui. Eles têm o ritmo certo. Para lá disso, foi bom lutar com os meus companheiros de equipa, e ficar à frente deles. Foi um fim-de-semana bastante bom”.

Disseste que foi uma enorme curva de aprendizagem para todos os pilotos novos neste Rali de Ypres. Sentes que compreendes melhor os troços, como conduzi-los a partir daqui?

“Com certeza, agora sei o que devo fazer um pouco melhor, e o que precisa o carro, pois o que obtivemos do teste que fizemos foi pouco. À medida que foi avançando o rali, senti-me um pouco melhor e mais confiante, passou tudo a ser mais agradável no carro”.