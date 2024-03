WRC: Kalle Rovanpera vence Rali Safari

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) regressam aos triunfos o que já não sucedia desde o Rali da Grécia do ano passado. Depois do erro na Suécia, o piloto finlandês, bicampeão em título, dominou por completo a prova e ofereceu a primeira vitória do ano à Toyota.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) foram segundos, e repetiram a mesma classificação de 2021 no Rali Safari. Em 2023 o japonês só tinha ido ao pódio na Finlândia, e este ano ainda não tinha tido uma classificação de grande relevo, 7º no ‘Monte’.

Num contexto em que vários dos favoritos se atrasaram, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) aproveitaram bem as oportunidades conseguindo novamente um pódio, que é basicamente a missão dos pilotos da M-Sport este ano, aproveitar o que deixam os pilotos mais rápidos das duas melhores equipas. Ao lutarem pelos triunfos nas provas, expõem-se mais e tendo em conta que vários se atrasaram, ou mesmo abandonaram o dia, e Fourmaux aproveitou, chegou ao terceiro lugar que não mais viria a perder.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) foram quartos, numa prova complicada em que o furo do primeiro dia os atrasou irremediavelmente. Para Evans, este quarto lugar é o pior do ano, já que é a primeira vez que fica fora do pódio, ainda que tenha terminado o rali na frente de Thierry Neuville, não que isso lhe tenha valido de nada tendo em conta o sistema de pontos, já que perdeu três pontos para o belga da Hyundai e está agora a seis no campeonato.

Logo no primeiro dia, Kalle Rovanperä começou por fazer uma grande prova e chegou ao final do primeiro dia confortavelmente na frente, numa etapa em que a Toyota colocou os seus três carros nos três primeiros lugares. Kalle Rovanperä construiu uma vantagem de 56,9 segundos, estando imparável uma vez que ele e o copiloto Jonne Halttunen alcançaram os tempos mais rápidos em todos os seis troços do dia à volta do Lago Naivasha.

No segundo dia, terminaram-no com 2m08.9s na frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) depois de um dia em que a Hyundai perdeu dois carros de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) e Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) a atrasar-se bastante.

Neste contexto, Kalle Rovanperä ficou com as portas do triunfo abertas e assim foi, ‘navegando’ calmamente até ao fim da prova, conseguindo a sua segunda vitória no Rali Safari.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) terminaram em segundo e logo no primeiro dia ajudou a Toyota a fazer 1-2-3, numa tarde desastrosa para a equipa rival Hyundai Motorsport, depois dos seus pilotos Esapekka Lappi e Ott Tänak se terem retirado.

Depois disso, nunca mais meteu um roda fora do sítio e ao contrário de Elfyn Evans, que cedeu terceiro lugar a Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid), o japonês terminou no segundo lugar, igualando o seu melhor resultado de sempre, o segundo lugar, curiosamente também conseguido no Safari, em 2021.

Já Adrien Fourmaux, inicialmente teve de se debater com uma afinação de suspensão demasiado otimista para o terreno, mas ainda assim aguentou bem o quinto lugar com um dia relativamente limpo.

No segundo dia de prova, Fourmaux sobreviveu a uma delaminação do pneu dianteiro esquerdo na última especial mas ficou no bom caminho para garantir o terceiro lugar no Quénia, o que conseguiu, não cometendo qualquer erro em se expondo demais a qualquer azar, mesmo fazendo quartos e quintos tempos. Cumpriu à risca o objetivo da M-Sport, que passa por aproveitar tudo o que os pilotos da Toyota e Hyundai deixarem em aberto.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) foram quartos, no primeiro dia contribuiu para um Toyota GR Yaris 1-2-3, era segundo a quase um minuto de Rovanpera depois de ter começado o rali em sexto, fruto de um furo lento, logo no início do segundo parou no troço para mudar uma roda devido a um furo, e com isso caiu para o quinto posto depois de perder 1m50s. Depois disso, aproveitou o atraso de Neuville para o passar na PEC11, terminou o segundo dia já com a posição definida pois as margens eram grandes para trás e para a frente. No super-domingo o ‘triunfo’ foi dos Hyundai, pelo que, contas feitas, sai do Quénia ainda mais longe de Neuville no campeonato apesar de ter terminado 5m57s à sua frente na prova.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) foram quintos, mas saíram do Quénia com mais pontos que elfyn Evans, quarto, e com isso distanciaram-se no campeonato. No primeiro dia, Neuville atrasou-se devido a um furo num dia mau para a Hyundai, que viu Esapekka Lappi e Ott Tänak abandonarem.

O belga tornou-se a única esperança da Hyundai, mas os problemas com danos nos pneus na PEC3 com a borracha a saltar e a fazer um buraco na carroçaria do seu Hyundai, obrigando-o a usarem óculos de proteção e máscaras anti-pó na última especial da manhã. De tarde aproximou-se do pódio, surgiu como a ameaça mais próxima de Rovanperä no segundo dia, mas isso durou pouco depois de o seu Hyundai i20 N Rally1, ter tido um problema no sistema de combustível durante a primeira especial da tarde, cedeu ainda mais tempo ao longo das restantes duas especiais, e terminou o dia em 5º a mais de 11 minutos da liderança. No domingo, foi segundo atrás de Tanak, venceu a Power Stage pelo que aumentou a liderança para Elfyn Evans no campeonato.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) foram sextos, vencendo facilmente o WRC2, já que Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) tiveram vários furos e atrasaram-se cedo. No final do primeiro dia, Solberg era terceiro a 3m37.5s e atrás de Kajto Kajetanowicz/M. Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) que rodava 14.5s mais à frente, no final do segundo recuperou, mas com Greensmith sempre a controlar a diferença que baixou um pouco mais até final mas não de forma significativa. É o primeiro triunfo de Greensmith, na sua primeira prova do ano no WRC2.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) no primeiro dia foi muito prejudicado por problemas de pneus, já que teve vários furos, não conseguindo melhor que o segundo lugar no WRC2. Tendo em conta os problemas, um belo resultado.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) terminaram o rali no oitavo lugar da geral e continuam a sua malapata. No primeiro dia no primeiro dia Lappi tinha sido o adversário mais próximo de Rovanperä a meio do dia, mas uma falha na transmissão deixou o seu i20 N de fora na primeira especial após a assistência. Isso elevou Tänak ao segundo lugar, até que a sua máquina parou no troço seguinte, com a direção partida após embater numa rocha.

No segundo dia Tänak enfrentou mais problemas, que incluíram um pino do capot solto, um intercomunicador avariado e excesso de pó no interior do seu Hyundai. Caiu para 15º, ainda subiu até ao oitavo lugar, mas depois do quarto lugar em Monte Carlo e o mau resultado da Suécia, oitavo lugar não era o que esperava do Safari, mas o seu ano continua de mal a pior e as coisas tardam em endireitar-se. Falta muito campeonato, mas neste regresso à Hyundai as coisas não lhe estão a correr da melhor forma. É verdade que teve muito azar na 6ª feira, já que foi bater numa pedra lá ‘colocada’ pelo carro que passou à sua frente. É também muito azar junto…