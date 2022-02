WRC: Kalle Rovanpera vence Rali da Suécia | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceu o Rali da Suécia, alcançando a sua terceira vitória no WRC. O piloto da Toyota chegou a esta prova com o ónus de abrir a estrada, mas realizou uma fantástica exibição, não cometeu o mais pequeno dos erros, foi capaz de reagir a todos os ataques e triunfou com alguma à vontade na prova sueca. É também o seu triunfo no Rali da Suécia.

Com este resultado, assume claramente a dianteira no campeonato, suplantando os dois ‘Sébastien’, ganhando pontos importantes a todos os seus adversários. Será que temos aqui o piloto que se está a tornar no mais forte candidato ao título? Com o abandono de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que mantém os quatro pontos que tinha, o jovem piloto da Toyota posiciona-se bem, ainda que seja demasiado cedo para começar a fazer contas.

Bom segundo lugar de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), com a Hyundai a reagir bem a um desastroso Rali de Monte Carlo. Os carros coreanos ainda apresentaram algumas dificuldades, mas Neuville já foi capaz de dar outra luta à Toyota, o que é positivo.

Grande regresso de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1), que lutou pelo segundo lugar até ao final, dando bons sinais a Jari-Matti Latvala, que pode contar com ele para as provas que Ogier não fizer.

Bom quarto lugar de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), que fez uma prova com poucos erros, andando bem, não dando hipóteses aos homens da Ford, que ficaram todos atrás dele.

Novo bom resultado para Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), quinto lugar, mas uma prova bem diferente do que fez em Monte Carlo. Mas é boa a visível frustração do inglês, pois significa que sabe que pode fazer mais, tal como sucedeu em Monte Carlo.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), foram sextos numa prova em que começou bem mais foi caindo na classificação, devido a problemas de vários índole. Quando tudo lhe corre bem, mostra que tem velocidade, mas ainda lhe falta experiência para manter a consistência de andamento durante um ali inteiro.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) regressou no último dia mas a sua prova, que estava a ser boa, fica marcada pelo primeiro abandono de uma dupla devido a um problema crítico com o sistema híbrido da Compact Dynamics.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) teve desta feita uma prova para esquecer, cheia de problemas, e a Ford teve uma prestação global bem abaixo de Monte Carlo. A sua saída de estrada logo no primeiro dia, foi um erro tremendo, ainda que tenha alguma desculpa, pois estava com um problema no limpa ara brisas e com o gelo no vidro a congelar, o que lhe retirou visibilidade.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) desistiu no segundo dia, numa prova apagada, o que já se esperava, pois nada podia arriscar depois do acidente de monte Carlo, mas nem sequer conseguiu terminar a prova apesar do fraco andamento.



