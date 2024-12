WRC: Kalle Rovanperä vai estrear-se em corridas de resistência

Kalle Rovanperä, o bicampeão mundial de ralis, fará a sua estreia em corridas de resistência nas 24 Horas do Dubai, de 10 a 12 de janeiro de 2025, antes de iniciar a sua temporada no WRC em Monte Carlo.

Rovanperä estará aos comandos um Porsche 911 GT3 R da Proton Huber Competition, fazendo equipa com os finlandeses Jukka Honkavuori, Jani Kakela, o campeão alemão de ralis Mark Wallenwein e Joel Monegro.

Esta é a primeira experiência de Rovanperä num carro GT3 e em corridas de resistência, depois de uma estreia bem sucedida em corridas de circuito em 2024, onde terminou em quarto lugar na Porsche Carrera Cup Benelux, alcançando vitórias em Imola, Red Bull Ring e Zolder.

Rovanperä mostrou-se entusiasmado com a oportunidade e confiante na adaptação ao carro e à equipa. Após a corrida de resistência, regressará ao WRC a tempo inteiro com a Toyota, tendo completado uma temporada parcial de 2024 com quatro vitórias.

“Conheci os meus compatriotas Jukka Honkavuori e Jani Kakela durante a última época da Porsche Carrera Cup Benelux. Falámos em competir juntos numa corrida de resistência. Agora, juntamente com Mark Wallenwein e Joel Monegro, vamos competir nas 24 Horas do Dubai antes do início da minha época no WRC. Estou grato a todos os envolvidos por tornarem isto possível”, afirmou Rovanpera.

“Estou realmente ansioso por correr num carro GT3 pela primeira vez. Claro que há coisas novas para aprender sobre um GT3 e é também a primeira vez que partilho um carro com outros pilotos. No entanto, estou confiante de que vou encontrar a velocidade certa este fim de semana, juntamente com a Proton Huber Competition, uma vez que a corrida de 24 horas nos permite muito tempo de condução.”

No início de dezembro, Rovanperä terminou em segundo lugar no Rallye National Hivernal du Dévoluy, ao volante de um GR Yaris Rally1 2025-spec. A abertura da época do WRC em Monte Carlo está agendada para 23-26 de janeiro de 2025.